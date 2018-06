Denemarken met Schöne en Jörgensen tegen ongewijzigd Australië

Schöne is ten opzichte van de gewonnen eerste wedstrijd tegen Peru (1-0) nieuw in de Deense basisploeg, al viel de middenvelder toen al voor rust in voor de geblesseerd geraakte William Kvist.

Spits Jörgensen stond ook tegen de Peruvianen al aan de aftrap. Zijn basisplaats betekent dat Ajax-aanvaller Kasper Dolberg wederom een reserverol heeft. Bondscoach Aage Hareide kiest op Schöne na voor dezelfde namen.

Van Marwijk vertrouwt dus op dezelfde ploeg bij Australië, dat de eerste groepswedstrijd tegen het op papier sterkere Frankrijk met 2-1 verloor. De Australiërs gaven 'Les Bleus' echter goed partij en hadden meer verdiend.

De wedstrijd tussen Denemarken en Australië in Samara begint om 14.00 uur. Later op donderdag, om 17.00 uur, staan Frankrijk en Peru in groep C tegenover elkaar.

Opstelling Denemarken: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Eriksen, Schöne, Delaney; Sisto, Jörgensen, Poulsen.

Opstelling Australië: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout.