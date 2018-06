Deschamps denkt dat veel landen jaloers zijn op WK-start Frankrijk

"Tegen Australië lieten we vooral offensief te weinig zien. Peru verdedigt heel compact en met veel mensen, dus dat maakt het nog ingewikkelder. We moeten veel beter voor de dag komen dan in onze eerste wedstrijd", zei Deschamps op zijn persconferentie tegen L'Equipe.

Het Franse elftal en Deschamps in het bijzonder kregen veel kritiek na de wedstrijd tegen Australië. 'Les Bleus' trokken weliswaar aan het langste eind, maar het spel van één van de titelfavorieten viel tegen. Deschamps ligt niet wakker van de kritiek op zijn elftal.

"Iedereen mag schrijven wat hij of zij wil, dus dat moet je accepteren. Ik zag natuurlijk ook dat we moeite hadden met de Australiërs, meer dan verwacht. Maar het draait allemaal om het resultaat en we hebben bovendien twee keer gescoord. Er zijn veel teams die ook zo'n WK-start zouden willen."

Compact

Peru verloor zijn eerste groepswedstrijd met 1-0 van Denemarken en strijdt tegen Frankrijk voor zijn laatste kans op een plek bij de laatste zestien. Deschamps is dan ook beducht voor de Zuid-Amerikanen, die onder anderen Renato Tapia in de gelederen hebben.

"Dit team heeft met Jefferson Farfán en Paolo Guerrero heel goede aanvallers in huis en er lopen daar nog meer technische spelers rond", constateerde de Franse bondscoach. "Peru verdedigt goed, maar is ook heel sterk aan de bal en in standaardsituaties. We moeten efficiënt zijn en het veel beter doen dan tegen Australië."

De wedstrijd tussen Frankrijk en Peru in Yekaterinburg begint donderdagavond om 17.00 uur. Het andere duel in groep C gaat tussen Denemarken en Australië, die om 14.00 uur tegen elkaar spelen in de Samara Arena.