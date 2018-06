Bondscoach Iran verdedigt defensieve speelstijl tegen 'stijlvol' Spanje

"Spanje speelt zonder twijfel prachtig en stijlvol voetbal, maar wij hebben laten zien dat we voor elkaar willen vechten en alles kunnen geven. Daarom hadden we in mijn ogen meer verdiend, maar we leren hier heel veel van", zei Queiroz na de wedstrijd in het Russische Kazan.

Iran deed er alles aan om Spanje het voetballen onmogelijk te maken en was dan ook regelmatig met elf spelers op eigen helft te vinden. Die speelstijl resulteerde weliswaar in een 0-0-stand bij rust, maar de Spanjaarden kwamen na 54 minuten alsnog op voorsprong via Diego Costa.

Nog geen tien minuten later leek Iran de gelijkmaker aan te tekenen, maar de treffer van Saeid Ezatolahi werd door de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor trok Iran aan het kortste eind, al heeft de ploeg van AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh nog wel een goede kans om de achtste finales te bereiken.

Matchpoint

De 'Perzische Leeuwen' moeten op 25 juni dan wel winnen van Portugal, dat woensdag met 1-0 te sterk was voor Marokko en net als Spanje vier punten heeft. Iran won zijn eerste groepswedstrijd van Marokko en heeft een punt minder.

"Als je het met tennis vergelijkt, dan kun je concluderen dat we het eerste matchpoint tegen Spanje niet benut hebben", aldus Queiroz. "We krijgen er gelukkig nog één tegen Portugal, dus alles ligt nog open. Ook na deze nederlaag leven we nog en blijven we over de volgende ronde dromen."

Iran wist zich in het verleden nooit voor de achtste finales van een WK te plaatsen. In 1978, 1998, 2006 en 2014 was de groepsfase het eindstation.