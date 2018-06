WK-programma 21 juni: Lastige klus Messi en Argentinië tegen Kroatië

14.00 uur, Samara Arena in Samara: Denemarken-Australië

Na de 2-1-nederlaag tegen Frankrijk mogen Bert van Marwijk en Australië niet verliezen van Denemarken. De Denen zijn met een 1-0-zege op Peru wel uitstekend aan het WK begonnen en kunnen zich al zo goed als plaatsen voor de achtste finales.

Overigens heeft niet alleen Australië met Van Marwijk een Nederlands tintje, ook Denemarken heeft Nederlandse invloeden. Met Lasse Schöne en Kasper Dolberg van Ajax en Nicolai Jörgensen van Feyenoord heeft de selectie een hoog Eredivisie-gehalte.

Van dat drietal startte alleen Jörgensen tegen Peru, maar tegen Australië lonkt ook voor Schöne een basisplaats. De middenvelder kwam zaterdag al als invaller in het veld voor William Kvist, die geblesseerd raakte en inmiddels het Deense kamp verlaten heeft.

Weetje over de wedstrijd: Australië tegen Denemarken is altijd een 'Eredivisie-vol' affiche geweest. Bij de eerste editie, op 6 februari 2007 in Londen, werden alle goals zelfs gemaakt door oud-Eredivisie-spelers. Jon Dahl Tomasson (voormalig Feyenoord en Heerenveen) scoorde twee keer en Daniel Jensen (oud-Heerenveen) maakte er een voor de Denen. Namens Australië was Brett Emerton (ex-Feyenoord) trefzeker, waardoor het 3-1 werd.

Speler om in de gaten te houden: De echte WK-liefhebbers hopen dat Tim Cahill, die tegen Frankrijk negentig minuten op de bank bleef, minuten mag maken tegen Denemarken. De 38-jarige Australiër is een levende legende in zijn land, omdat hij op de WK's van 2006, 2010 én 2014 gescoord heeft. Er zijn vier spelers die op vier verschillende WK's gescoord hebben: Cristiano Ronaldo, Uwe Seeler, Miroslav Klose en Pelé.

17.00 uur, Centraal Stadion in Yekaterinburg: Frankrijk-Peru

Bij een zege is Frankrijk waarschijnlijk zeker van de achtste finales. De Peruanen mogen juist niet verliezen, anders is de poulefase het eindstation op hun eerste WK sinds 1982. Twee maanden voor dat WK, op 28 april 1982, was de enige eerdere ontmoeting tussen Frankrijk en Peru. De Zuid-Amerikanen wonnen destijds verrassend met 1-0 in Parijs, door een goal van Carlos Oblitas.

Weetje over de wedstrijd: Olivier Giroud begint waarschijnlijk niet in de basis bij de Fransen en het lijkt ook weinig zin te hebben om de spits van Chelsea te laten invallen. De laatste twintig keer dat hij bij Frankrijk vanaf de bank werd ingebracht, scoorde Giroud namelijk niet. Zijn laatste interlandgoal als invaller dateert van 16 oktober 2012 tegen Spanje (1-1).

Speler om in de gaten te houden: Bij Frankrijk draait het vooral om Antoine Griezmann, die tegen Australië trefzeker was vanaf de strafschopstip. De aanvaller van Atlético Madrid kan de vierde Fransman ooit worden die in de eerste twee wedstrijden op een WK scoort. Just Fontaine (1958), Thierry Henry (1998) en Karim Benzema (2014) deden dat al.

20.00 uur, Nizhny Novgorod-stadion in Nizhny Novgorod: Kroatië-Argentinië

Na de teleurstellende 1-1 tegen debutant IJsland van zaterdag staat de druk er vol op bij Argentinië. De Argentijnen hopen dat Lionel Messi, die tegen de IJslanders een strafschop miste, eindelijk zijn land bij de hand zal nemen op een WK.

De vorige keer dat Argentinië en Kroatië tegenover elkaar stonden, lukte het Messi te scoren. De sterspeler van FC Barcelona benutte op 12 november 2014 in een oefenduel in Londen een strafschop en mede daardoor wonnen de Argentijnen met 2-1.

Weetje over de wedstrijd: Het Nizhny Novgorod-stadion kan bijzondere grond worden voor de Messi-fans. Als de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar namelijk scoort, is dit het honderdste stadion ter wereld waar Messi een doelpunt in een competitief duel heeft gemaakt.

Speler om in de gaten te houden: De man in vorm bij Argentinië is Sergio Aguero. De aanvaller van Manchester City was trefzeker in zijn laatste vier interlands. Hij scoorde ook al eens vijf keer op rij voor zijn land, van november 2014 tot juni 2015.

Programma vrijdag 22 juni

14.00 uur, Sint-Petersburg: Brazilië-Costa Rica (groep E)

17.00 uur, Volgograd: Nigeria-IJsland (groep D)

20.00 uur, Kaliningrad: Servië-Zwitserland (groep E)