Verdediger Carvajal vindt dat Iran voetbal verziekt met negatieve instelling

Niet zozeer het verdedigende spel van Iran stoorde de rechtsback, maar wel de manier waarop de ploeg van trainer Carlos Queiroz het tempo uit de wedstrijd probeerde te halen.

"Dat ze tegen ons een muur optrekken, is gewoon een onderdeel van het spel. Maar dat geldt niet voor het tijdrekken en het veinzen van blessures", zegt hij tegen de Spaanse krant AS. "Ze bleven maar vallen, terwijl er niets gebeurde."

"Dit verziekt het spel, het heeft gewoon niets met voetbal te maken. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is uiteindelijk het belangrijkst."

Spanje zegevierde dankzij een treffer van Diego Costa tien minuten na de pauze. Iran leek nog langszij te komen, maar de gelijkmaker van Saeid Ezatolahi werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter terecht afgekeurd.

Carvajal stond tegen Iran voor het eerst dit WK in de basis. De verdediger raakte vorige maand in de Champions League-finale tegen Liverpool geblesseerd en was tegen Portugal (3-3) nog niet fit genoeg om te starten. Nacho, de rechtsback in het eerste groepsduel, moest tegen Iran zijn plaats afstaan aan zijn ploeggenoot bij Real Madrid.

Hierro

Fernando Hierro, bondscoach van Spanje, focust zich na de 1-0 in Kazan vooral op het spel van zijn eigen ploeg, maar heeft zich net als Carvajal wel gestoord aan het vele oponthoud.

"Ons niveau moet omhoog. In dat groeiproces dienen we wel door te gaan met winnen. Dit was een heel moeilijke wedstrijd tegen een ploeg die heel goed kan verdedigen. We konden de snelheid niet in de wedstrijd houden."

"Er waren zo veel onderbrekingen, steeds lag er een speler op de grond. Daardoor konden we niet in het gewenste ritme komen. Niettemin hebben we drie punten gepakt. Daar ben ik heel erg blij mee."

Hierro is verder lovend over Diego Costa, die met zijn derde WK-goal het duel met Iran beslist. "Hij werkt heel hard en is zeer geconcentreerd. Diego kan echter nog beter, zoals het hele team."

Spanje staat met vier punten uit twee duels samen met Portugal bovenaan in poule B. Iran is met drie punten ook nog in de race, voor Marokko is na twee nederlagen het doek gevallen.