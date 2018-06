Spanje boekt dankzij gelukkig doelpunt Costa nipte zege op Iran

Bij het Spaanse doelpunt kwam het nodige geluk kijken. Costa, al twee keer trefzeker tegen Portugal, kreeg de bal in de 54e minuut via de Iraanse verdediger Seyed Majid Hosseini tegen zijn voet geschoten en liet zo doelman Alireza Beiranvand kansloos.

Iran leek tien minuten later langszij te komen in de Kazan Arena, maar de gelijkmaker van Saeid Ezatolahi werd na raadplegen van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Spanje komt door de overwinning samen met Portugal, dat eerder woensdag met dezelfde cijfers won van Marokko, aan kop in groep B. Iran houdt met drie punten uit twee duels ook nog kans op het bereiken van de achtste finales. Marokko is na twee nederlagen uitgeschakeld.

Jahanbakhsh

Iran trad in de Kazan Arana aan zonder Alireza Jahanbakhsh, die in de eerste wedstrijd tegen Marokko geblesseerd was uitgevallen en daarom mogelijk nog niet fit genoeg was om te starten. Pas een kwartier voor tijd kwam de Eredivisie-topscorer van AZ alsnog in het veld. Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) bleef net als in de eerste groepswedstrijd negentig minuten op de bank.

Jahanbakhsh werd in de basis vervangen door de veel verdedigender ingestelde Mehdi Taremi en daarmee maakte bondscoach Carlos Queiroz zijn strijdwijze duidelijk. Iran, dat bij een stunt tegen Spanje zeker zou zijn geweest van een plaats in de volgende ronde, wierp een muur op rond het eigen strafschopgebied en maakte de ruimtes voor de tegenstander daarmee zo klein mogelijk.

Spanje vond in de eerste helft geen antwoord op het gedisciplineerd verdedigen van de Iraniërs en creëerde amper kansen. Een gekraakt schot van Isco en een van richting veranderde inzet van David Silva waren in de eerste 45 minuten de enige wapenfeiten van de wereldkampioen van 2010.

Costa

Pas in de tweede helft begon de Iraanse vesting de eerste barstjes te vertonen. Doelman Beiranvand wist Sergio Busquets met een moeizame redding nog van scoren af te houden, maar vlak daarna was het alsnog raak. Costa schoot de bal met wat hulp van verdediger Hosseini via de kluts binnen.

Iran, dat vlak voor de openingsgoal via Karim Ansarifard (schot in het zijnet) zelf ook voor het eerst gevaarlijk was geworden, moest door de achterstand noodgedwongen de verdedigende stellingen verlaten. Dat leek beloond te worden met de gelijkmaker toen Ezatolahi in de 63e minuut uit de rebound van een vrije trap David de Gea passeerde.

Het feestje van de spelers en supporters van Iran werd echter ruw verstoord door scheidsrechter Andrés Cunha. Na het raadplegen van de videoarbiter kwam de Uruguayaan tot de terechte conclusie dat de voorzet van het doelpunt kwam van een speler die in buitenspelpositie stond.

Spanje, dat zelf een handvol kansjes op de 2-0 liet liggen, kroop nog een keer door het oog van de naald. Taremi kopte na een goede voorzet van Vahid Amiri tien minuten voor tijd rakelings over het doel van De Gea.

Maandag staan de laatste wedstrijden in groep B op het programma. Iran neemt het dan in Saransk op tegen Portugal, Spanje speelt in Kaliningrad tegen Marokko. Beide duels beginnen om 20.00 uur.