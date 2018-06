Matchwinner Suarez maalt niet om matig spel achtstefinalist Uruguay

Door een doelpunt van de FC Barcelona-aanvaller wonnen de Uruguayanen met 1-0 van Saoedi-Arabië. Eerder werd ook Egypte zonder indruk te maken al met 1-0 opzij gezet.

"Het enige wat we wilden was een overwinning behalen, meer niet", zei Suarez na de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De voormalig speler van FC Groningen en Ajax was in de 23e minuut trefzeker en speelde zijn honderdste interland.

"Ons eerste doel is bereikt, want we hebben de volgende ronde gehaald. Tegen de Saoedi's bleek opnieuw hoe moeilijk het is op dit toernooi een wedstrijd te winnen. Laat staan om dat ook nog met goed voetbal te doen. Het hoeft ook niet. Dit is voorlopig genoeg."

Tabárez

Bondscoach Óscar Tabárez was kritischer op het spel van Uruguay. "Het baarde me zorgen dat we er amper in slaagden om Saoedi-Arabië in de problemen te brengen", zei hij.

"Het lage niveau in de eerste helft verraste me, want het was veel minder dan wat we normaal gesproken laten zien. Gelukkig had het geen gevolgen en was het niet terug te zien in de uitslag."

De 71-jarige coach was blij met de scorende Suarez, die tegen Egypte nog een heel matige indruk maakte. "Ik zag een betere versie van hem dan tijdens de vorige wedstrijd. Hij heeft het karakter om met de druk om te kunnen gaan."

Uruguay en Rusland, dat ook al zeker is van de knock-outfase, strijden maandag vanaf 16.00 uur om de eerste plaats in groep A. Saoedi-Arabië en Egypte spelen tegelijkertijd om de eer.