Uruguay klopt Saoedi-Arabië en gaat samen met Rusland door op WK

Luis Suarez, die zijn honderdste interland speelde, maakte in de Rostov Arena in de 23e minuut het enige doelpunt van de matige wedstrijd. Saoedi-Arabië bleek niet bij machte om de Zuid-Amerikanen echt aan het wankelen te brengen.

De Uruguayanen hadden het eerste groepsduel met Egypte ook al met 1-0 gewonnen en zijn met zes punten uit twee duels nu dus zeker van een ticket voor de achtste finales.

Hetzelfde geldt voor Rusland, dat dinsdag duidelijk te sterk was voor de Egyptenaren (3-1) en daarmee al vrijwel zeker was van een plek in de volgende ronde. Door het resultaat bij Uruguay - Saoedi-Arabië mag het gastland zich nu definitief opmaken voor de knock-outfase.

Uruguay en Rusland strijden maandag vanaf 16.00 uur om de eerste plaats in groep A. Saoedi-Arabië en Egypte strijden tegelijkertijd om de eer.

Suarez

In een matige eerste helft bij Uruguay - Saoedi-Arabië waren het de Saoedi's die aanvankelijk voor het meeste gevaar zorgden, al slaagde de ploeg van bondscoach Juan Antonio Pizzi er niet in om keeper Fernando Muslera echt te testen.

Aan de andere kant lieten sterspelers Suarez (schot geblokt) en Edinson Cavani (over) zich gelden en het was in de 23e minuut Suarez die de score opende. De oud-speler van FC Groningen en Ajax was alert bij een corner en tikte bij de tweede paal binnen.

Vlak daarna werd het al bijna 2-0, maar een verdediger van Saoedi-Arabië zat Cavani net op tijd dwars. Bij een spaarzame mogelijkheid voor het doel van Muslera schoot Hattan Sultan Babhir over.

Vrije trap

Na rust lag het niveau niet veel hoger. Doelman Mohammed Al Owais had een antwoord op een vrije trap van Suarez, maar echt doordrukken deed Uruguay niet. Saoedi-Arabië mocht daardoor blijven hopen op een resultaat.

Toch kwam de zege van de Zuid-Amerikanen, die behoudend speelden, nooit echt in gevaar. Carlos Sánchez kreeg met het hoofd een grote kans op de tweede treffer en Lucas Torreira zag een inzet net naast hobbelen.

De laatste kans was voor Cavani, maar ook de spits van Paris Saint-Germain kreeg de bal er niet in. Desondanks mag de ploeg van bondscoach Óscar Tabárez zich dus opmaken voor de achtste finales in Rusland.