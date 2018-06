Argentijnse bondscoach Sampaoli vindt druk op Messi onnodig groot

"Hij draagt niet alle verantwoordelijkheid voor het team. Als hij scoort, juicht iedereen. Maar als Argentinië niet wint, krijgt Messi meteen de schuld. Dat is fout. Dat zorgt voor onnodig veel druk op hem", aldus Sampaoli.

Messi miste in de eerste groepswedstrijd tegen IJsland (1-1) een strafschop. Daarna kreeg de vedette van FC Barcelona niet voor het eerst veel kritiek over zich heen, vooral in zijn vaderland.

Volgens Sampaoli is het Argentijns elftal echter veel meer dan Messi alleen. De 58-jarige bondscoach hoopt daarom dat zijn team tegen Kroatië een collectieve topprestatie zal leveren.

"Dat duel wordt voor ons een grote uitdaging", beseft Sampaoli. "Ik kan de opstelling nog niet geven. Daarover moet ik eerst nog met de spelers praten. Ik weet wel dat we behoefte hebben aan een vaste speelstijl. Argentinië mist momenteel nog een eigen identiteit."

Teleurstellend

Ondanks zijn enorme successen bij Barcelona kent Messi een teleurstellende historie in het Argentijnse elftal. Hij verloor vier grote finales met zijn land en jaagt dus nog altijd op de eerste wereldtitel in zijn loopbaan.

Na de verloren finale van de Copa America tegen Chili in 2016 - waarbij de aanvaller miste in de strafschoppenserie - zette Messi zelfs een punt achter zijn carrière als international, maar daar kwam hij later op terug.

Argentinië en Kroatië staan donderdag om 20.00 uur tegenover elkaar in Nizhni Novgorod. In dezelfde poule speelt Nigeria vrijdag om 17.00 uur tegen IJsland.

​