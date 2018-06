Amrabat: 'Scheidsrechter vroeg blijkbaar in rust om shirt van Pepe'

"Ik weet niet wat hij gewend is, maar hij was zwaar onder de indruk van Cristiano Ronaldo", foeterde de in Naarden geboren Marokkaans international bij de NOS. "En ik hoor van Pepe dat hij in de rust vroeg of hij Pepe's shirt mocht. Waar hebben we het dan over? Het is een WK, geen circus hier."

Marokko kreeg in het Luzhniki Stadion in Moskou al in de vierde minuut een doelpunt om de oren toen Cristiano Ronaldo uit een corner vallend raak kon koppen. Volgens Amrabat ging daar een overtreding van Portugees international Pepe aan vooraf.

"Het was een overtreding op onze spits, daarom kon Ronaldo ongehinderd scoren." Ook toen Marokko later in de eerste helft een penalty claimde, vond het geen gehoor bij de scheidrechter. "Het was een overteding op mij, een 100 procent penalty."

Videoref

Amrabat vond het vooral onbegrijpelijk dat bij de discutabele momenten niet werd ingegrepen door de videoscheidsrechter, die eerder dit toernooi bij meerdere wedstrijden een belangrijke rol speelde.

"We hebben het de hele week over de VAR, maar nu werd die blijkbaar niet ingezet. Als je het systeem de ene keer wel en de andere keer niet gebruikt, dan is het nog steeds oneerlijk."

Amrabat stak de hand ook deels in eigen boezem. Hoewel Marokko een prima indruk maakte tegen de Europees kampioen, ontbrak het duidelijk aan effectiviteit.

"We hebben alleen maar aangevallen, zij alleen maar verdedigd. Er had echt veel meer ingezeten, maar als je de bal er niet in schiet, dan krijg je het deksel op de neus. Dat is dan misschien toch een gebrek aan kwaliteit."

Helm

Amrabat speelde in de wedstrijd aanvankelijk met een helm op. De oud-PSV'er, die in het eerste duel op het WK tegen Iran een hersenschudding opliep, gooide het ding echter al snel weg.

"Het was zo heet, het zweet gutste van mijn hoofd. Niet te doen. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken. Ik voel me goed. Alleen als ik erop druk doet het nog een beetje pijn."

"Ik was ook wat sneller vermoeid dan normaal. Verder ging het goed. Alleen hadden we deze wedstrijd gewoon moeten winnen."

Marokko kan door de tweede 1-0-nederlaag op rij de knock-outfase niet meer halen. In de laatste groepswedstrijd, maandag tegen Spanje, staat voor de 'Leeuwen van de Atlas' alleen nog de eer op het spel.

Woedend

Als het aan de FIFPro had gelegen, zou Amrabat niet eens op het veld hebben gestaan tegen Portugal. De internationale spelersvakbond reageerde woedend op het meespelen van de 31-jarige international.

"Opnieuw een voorbeeld van hoe spelers door foutief handelen in riskante situaties terecht komen", zegt de FIFPro. "Vier jaar geleden bij het WK in Brazilië hebben we enkele keren gezien dat spelers bij hoofdletsel niet juist werden behandeld. Het is triest om te moeten constateren dat dit nog steeds gebeurt."

"Als de geldende medische richtlijnen waren opgevolgd had Amrabat niet mogen spelen. Deze wedstrijd kwam gezien zijn hoofdletsel veel te vroeg."