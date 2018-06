Bondscoach Renard weet zeker dat Marokko trots is ondanks uitschakeling

De 'Leeuwen van de Atlas' waren in Moskou tegen Portugal zeker niet de mindere, maar verloren wel met 1-0. Eerder ging Marokko tegen Iran al met dezelfde cijfers ten onder.

"Eén ding weet ik zeker: dat heel Marokko trots op deze ploeg is. We staan voor het eerst in twintig jaar op het WK en hebben laten zien dat we heel goed kunnen voetballen, al waren we niet effectief", zei Renard na de wedstrijd.

"Er zijn ook ontzettend veel Marokkanen afgereisd naar Moskou. Het was alsof we in Casablanca speelden. Het heeft ons erg geholpen."

Marokko, dat voldoende kansen kreeg, kwam vroeg op achterstand door Cristiano Ronaldo na een hoekschop. Renard had echter een overtreding gezien. "Kijk maar eens terug wat Pepe deed bij de corner. Schrijf op wat je vindt en vertel de waarheid", zei hij tegen een journalist.

Vooraf was er veel te doen over Nordin Amrabat, die tegen Iran een hersenschudding opliep. Desondanks werd de oud-PSV'er opgesteld tegen Portugal en Renard verdedigt die keuze. "Ik ben geen dokter. Het was de keuze van de medische staf. Hij is een strijder en wilde koste wat kost spelen."

Santos

De Portugese bondscoach Fernando Santos gaf toe dat zijn ploeg goed wegkwam tegen de Marokkanen. "Zij waren agressiever en hebben de beste kansen gehad. We hebben veel geluk gehad. We moeten er uitgebreid over gaan praten hoe het zo heeft kunnen gebeuren", zei hij.

Vooral na de rust ging het mis met de Europees kampioen. Santos: "We verloren de controle en geen bal kwam meer bij een medespeler. Al het vertrouwen leek zoek bij onze spelers. Daar moeten we aan werken de komende dagen."

Een verklaring had Santos niet. "Ik weet het niet. We trokken ons terug en lieten de tegenstander voetballen. Dan vraag je om problemen tegen een elftal met veel individuele kwaliteit."

Later op woensdag, om 20.00 uur, staan Spanje en Iran in groep B tegenover elkaar. De Spanjaarden speelden in het spectaculaire eerste groepsduel met 3-3 gelijk tegen Portugal.