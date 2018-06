Marokko uitgeschakeld op WK na nederlaag tegen Portugal

Een vroege goal van Cristiano Ronaldo werd Marokko fataal in het Luzhniki Stadion, nadat Iran vrijdag ook al met 1-0 te sterk was voor de ploeg van Eredivisie-spelers Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Hakim Ziyech (Ajax). Net als tegen de Iraniërs was Marokko wel de betere ploeg, maar dat leverde geen punten op.

Maandag speelt Marokko nog wel tegen Spanje, maar daarbij staat alleen voor de Spanjaarden een plek in de volgende ronde op het spel. Spanje begon het WK met een 3-3-gelijkspel tegen Portugal en neemt het woensdagavond om 20.00 uur eerst nog in Kazan op tegen Iran.

Marokko kan er tegen Spanje alleen nog voor zorgen dat het niet puntloos het WK verlaat. De 'Leeuwen van de Atlas' wisten zich voor het eerst in twintig jaar te plaatsen voor het WK, nadat ze in 1998 in Frankrijk ook in de groepsfase werden uitgeschakeld.

Amrabat

Opvallend was dat Nordin Amrabat woensdag gewoon in de basis stond tegen de Portugezen. De Marokkaanse vleugelspeler, die voor VVV-Venlo en PSV speelde, liep tegen Iran een hersenschudding op, maar mocht met hoofdbescherming wel spelen. Overigens gooide hij die hoofdbescherming na een kwartier al af.

Portugal stond op dat moment al met 1-0 voor. Ronaldo werd bij een corner in de vierde minuut niet goed gedekt door Manuel Da Costa en kopte vallend binnen. De 33-jarige aanvaller van Real Madrid tekende zo voor zijn vierde goal van dit WK en de 85e interlandtreffer uit zijn loopbaan.

De tegengoal was een enorme tik voor Marokko, dat voetballend absoluut niet onder deed voor de Europees kampioen. Het lukte de basisploeg met Ziyech en El Ahmadi – Feyenoorder Sofyan Amrabat zat op de bank - alleen niet het overwicht om te zetten in grote mogelijkheden. Kopballetjes van Mbark Boussoufa en Mehdi Benatia konden de Portugese doelman niet verontrusten.

Na een halfuur schreeuwde Marokko om een strafschop na een vermeende overtreding op Amrabat, maar de Amerikaanse arbiter Mark Geiger wuifde het weg en de videoarbiter werd niet geraadpleegd. Omdat Benatia op slag van rust net niet met zijn hoofd bij de bal kon, bleef een Marokkaanse treffer voor rust uit.

Ook Portugal kwam niet meer tot scoren, maar de ploeg van bondscoach Fernando Santos kreeg aan het einde van de eerste helft nog wel een enorme kans via Gonçalo Guedes, die op de Marokkaanse doelman Munir Mohand stuitte.

Benatia

In de wetenschap dat er gescoord moest worden om uitschakeling te voorkomen, ging Marokko in de tweede helft nog nadrukkelijker op zoek naar een goal. De eerste kans was nog voor Ronaldo, die de bal bijna het stadion uit knalde, maar daarna kwamen kansen voor de Noord-Afrikanen.

Tot twee keer toe nam Younes Belhanda koppend doelman Patricio onder vuur en vooral de tweede keer ontsnapte Portugal aan de gelijkmaker. Na een uur spelen schoot verdediger Benatia hard over.

Terwijl Portugal alleen nog maar hoopte op een counter, veerde het Marokkaanse publiek in Moskou op toen Ziyech mocht aanleggen voor een vrije trap. De Ajacied gaf de bal voldoende snelheid mee, maar zijn poging ging over. Niet veel later legde Ziyech een vrije trap op het hoofd van Benatia, maar ook hij kreeg de bal er niet in.

Ondertussen was het tijdrekken begonnen van de Portugezen, die zich rijk rekenden met een overwinning. Marokko bleef wel jagen op de belangrijke gelijkmaker en gooide er nog een slotoffensief uit. Dat leverde nog een goede kans op voor Benatia, maar opnieuw werkte hij de bal over waardoor het 1-0 bleef en Marokko kansloos is voor een plek in de knock-outfase.