Nordin Amrabat ondanks hersenschudding in basis Marokko tegen Portugal

De 31-jarige Amrabat, oud-speler van VVV-Venlo en PSV, werd tegen Iran een kwartier voor tijd gewisseld. Na afloop bleek dat de buitenspeler van Leganes bij een harde val een hersenschudding had opgelopen en een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Mede dankzij hoofdbescherming kan hij tegen Portugal weer spelen.

Ajacied Ziyech en Feyenoorder El Ahmadi zijn de enige Eredivisie-spelers in de basis. Ziyech begint aan links op het middenveld in het 4-2-3-1-systeem van bondscoach Hervé Renard en El Ahmadi is een van de twee controleurs op de middenlinie.

Sofyan Amrabat begint net als tegen Iran op de bank. De middenvelder van Feyenoord kwam toen wel als invaller binnen de lijnen, voor zijn broer Nordin Amrabat.

Ronaldo

De wedstrijd in het Luzhniki Stadion in Moskou begint om 14.00 uur. Vrijdag verloren de Marokkanen hun eerste wedstrijd in groep B met 1-0 van Iran en dus moet de ploeg van bondscoach Hervé Renard minimaal een punt pakken tegen de Portugezen om kans te houden op een plek in de achtste finales.

Portugal begon de groepsfase dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo met een 3-3-gelijkspel tegen Spanje. Uiteraard staat de 33-jarige sterspeler van Real Madrid ook tegen Marokko in de basis. Spanje-Iran, de andere wedstrijd woensdag in groep B, begint om 20.00 uur en wordt gespeeld in Kazan.

Opstelling Marokko: Munir; Dirar, Benatia, Da Costa, Achraf; Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Ziyech, Boutaib.

Opstelling Portugal: Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Moutinho, João Mário; Cristiano Ronaldo, Guedes.