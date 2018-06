Kuipers krijgt leiding over WK-duel tussen Brazilië en Costa Rica

Kuipers wordt in Sint-Petersburg ondersteund door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De wedstrijd in groep E begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Voor Kuipers is het zijn tweede wedstrijd dit WK. De 45-jarige Oldenzaler had eerder in Rusland al de leiding over het duel tussen Uruguay en Egypte. Die wedstrijd in groep A eindigde in 1-0 voor de Uruguayanen.

Brazilië speelde zijn eerste groepswedstrijd met 1-1 gelijk tegen Zwitserland en Costa Rica verloor met 1-0 van Servië. De Zwitsers spelen vrijdag om 20.00 uur tegen de Serviërs, die momenteel aan de leiding gaan in groep E.

Laatste WK

Kuipers is in Rusland bezig aan zijn vierde en laatste eindtoernooi. Hij was eerder al actief op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014.

De FIFA heeft 36 arbiters uitgenodigd voor het WK. Op papier lijkt Kuipers een reëele kans te maken om in Rusland de eindstrijd van het WK aan zijn palmares toe te voegen, zeker omdat het Nederlands elftal zich niet heeft geplaatst.