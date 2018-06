Bondscoach Cissé trots op 'gedisciplineerd' Senegal na sterke WK-start

"Men zag een heel solide Senegal dat in staat was om de tegenstander volledig onder druk te zetten. We hebben de wedstrijd gewonnen op basis van een sterke discipline", concludeerde Cissé in Moskou.

De zege van Senegal op Polen was verrassend te noemen, zeker omdat het Afrikaanse land pas voor de tweede keer ooit meedoet aan een WK. Zestien jaar geleden in Japan en Zuid-Korea, toen de huidige bondscoach Cissé nog fungeerde als aanvoerder, debuteerde Senegal met een zege op regerend wereldkampioen Frankrijk en reikte het land zelfs tot de kwartfinales.

Net als in 2002 kan Senegal terugkijken op een prima WK-start. De ploeg van de 42-jarige Cissé kwam na 37 minuten via een eigen doelpunt op voorsprong en vergrootte de marge een kwartier na rust naar twee. Polen deed drie minuten voor tijd nog wel wat terug, maar de drie punten van Senegal kwamen niet meer in gevaar.

Profiteren

Hoewel Polen niet goed voor de dag kwam, vindt Cissé dat zijn ploeg de zege vooral te danken heeft aan eigen kunnen. "We slaagden er in de eerste helft heel goed in om de Polen uit hun comfortzone te halen. Elke keer dat ze een fout maakten, wisten wij daarvan te profiteren."

Vooral de gevaarlijkste man aan de kant van Polen, Bayern München-spits Robert Lewandowski, had weinig in te brengen. "We wisten dat Lewandowski bij Polen een sleutelrol vervult, dus we hebben hem geen ruimte gegeven. We voorkwamen dat de tegenstander zijn spel kon spelen en daar verdienen we credits voor."

Senegal staat door de zege samen met Japan aan kop in groep H. Het Aziatische land begon het WK dinsdag met een verrassende zege op Colombia. Op 24 juni spelen Senegal en Japan tegen elkaar en neemt Colombia het op tegen Polen.