Bondscoach Egypte vindt dat hij te lang heeft moeten wachten op Salah

"We weten allemaal wat Salah voor dit elftal betekent. Het was mooi dat hij er deze keer bij was, maar ik had liever vanaf het begin van de campagne de beschikking over hem gehad", zei Cúper dinsdagavond in Sint-Petersburg.

De 26-jarige Salah raakte eind mei in de Champions League-finale tegen Real Madrid geblesseerd aan zijn schouder, waardoor zijn voorbereiding op het WK flink werd verstoord. De Liverpool-aanvaller hoopte al in de eerste groepswedstrijd tegen Uruguay in actie te komen, maar moest vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn ploeg door een laat doelpunt met 1-0 verloor.

Tegen Rusland begon Salah wel aan de aftrap, al slaagde de topscorer van het afgelopen Premier League-seizoen er niet in zijn stempel te drukken. De Russen kwamen in het eerste kwartier na rust drie keer tot scoren en een benutte strafschop van Salah na 73 minuten kon een nederlaag niet meer voorkomen.

Fysiek

Cúper denkt dat Egypte meer had kunnen betekenen in Rusland als Salah de voorbereiding op het WK gewoon had meegemaakt. "Als hij niet geblesseerd was geraakt in de Champions League-finale had hij drie extra weken met ons kunnen trainen. Nu was alles gericht op zijn herstel. Ik denk dat zijn fysieke gesteldheid daardoor minder was dan normaal."

Door de 3-1 nederlaag tegen Rusland lijken alle kansen van Egypte op een plek in de achtste finales bekeken. De Afrikanen moeten hopen dat Saoedi-Arabië, dat eveneens nog geen punt pakte in de groepsfase, woensdag Uruguay verslaat. Die wedstrijd begint om 17.00 uur.

Cúper wilde nog niet vooruitlopen op een eventuele uitschakeling van Egypte op het WK en de gevolgen voor zijn positie. "Ik weet niet hoe het zit met mijn toekomst als bondscoach, dat zullen we wel zien. Wij willen dit WK in ieder geval zo goed mogelijk afsluiten."