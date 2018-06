Bondscoach Cherchesov denkt dat twee Russische zeges geen toeval zijn

"Het is geen toeval dat we twee overwinningen op zak hebben", liet Cherchesov na afloop van de wedstrijd weten. "We hebben een hechte groep."

De Russen haalden in hun openingsduel met 5-0 uit tegen Saoedi-Arabië en zijn na de zege op Egypte al zo goed als zeker van een plek in de achtste finales. Vooraf werd de ploeg van Cherchesov nog weinig kansen toegedicht.

"We hebben geleerd van de fouten waardoor we in het verleden niet meer succes konden behalen", aldus de coach. "We zijn erg blij dat we twee keer hebben gewonnen en dat we onze supporters zo veel plezier hebben kunnen geven."

In de eerste helft kwam Rusland niet tot scoren tegen Egypte, maar na rust vond de ploeg wel het doel via Ahmed Fathy (eigen doelpunt), Denis Cheryshev en Artem Dzyuba. Cherchesov wilde echter niet bekendmaken wat hij in de rust tegen zijn spelers gezegd heeft.

Uruguay

"Mijn instructies in de rust blijven tussen de spelers en mij. Ik gaf alleen wat suggesties, maar ik ga ze niet onthullen", zei hij. "Het deed me goed dat mijn ploeg erg gedisciplineerd en in hoog tempo speelde, maar we maakten ook een aantal technische fouten."

In hun laatste groepswedstrijd nemen de Russen het op tegen Uruguay, dat in zijn eerste groepswedstrijd met 1-0 won van Egypte. "Uruguay is van een ander niveau", erkende Cherchesov. "Zij hebben hun eigen stijl en speelwijze."

Uruguay speelt eerst nog tegen Saoedi-Arabië. Als de Zuid-Amerikanen die wedstrijd woensdag winnen, gaan ze samen met Rusland door naar de achtste finales.