Rusland verslaat ook Egypte en is vrijwel zeker van achtste finales WK

Na een doelpuntloze eerste helft werd het vroeg in de tweede helft 1-0 door een eigen goal van Egyptenaar Ahmed Fathi. Gesteund door het thuispubliek liep Rusland dankzij Denis Cheryshev en Artem Dzyuba verder uit.

Sterspeler Mohamed Salah - die op tijd hersteld was van een schouderblessure en in de basis stond - deed in de 73e minuut nog iets terug door een strafschop te benutten. Het was al de tiende penalty dit WK.

De Russen hadden het eerste groepsduel al met 5-0 van Saoedi-Arabië gewonnen. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov werd in de aanloop naar het WK weinig kansen toegedicht, maar kan de knock-outfase nu amper nog ontgaan.

Egypte boog in het eerste groepsduel in de slotminuten voor Uruguay (1-0) en kan een plek in de volgende ronde vergeten. Uruguay en Saoedi-Arabië treffen elkaar woensdag om 17.00 uur. Als de Uruguayanen winnen, gaan ze samen met Rusland naar de achtste finales.

Initiatief

In de openingsfase van Rusland-Egypte waren het de Russen die het initiatief namen, al leverde dat aanvankelijk niet veel meer op dan speldenprikjes van onder anderen Sergey Ignashevich en Roman Zobnin.

Gaandeweg kwam Egypte er iets meer uit, al kregen ook de Noord-Afrikanen niet echt heel grote kansen. Mahmoud Hassan was nog het dichtst bij succes, maar de vleugelaanvaller krulde de bal naast het Russische doel.

Het spel golfde op en neer en sporadisch liet ook sterspeler Salah zich zien, maar de Liverpool-aanvaller kon de wedstrijd niet naar zijn hand zetten. Hij was twee keer dreigend, maar slaagde er niet in om keeper Igor Akinfeev te testen.

Geluk

Vroeg in de tweede helft kwamen de Russen op voorsprong, al had de ploeg van bondscoach Cherchesov daarbij over geluk niet te klagen. Egyptenaar Fathi veranderde een schot zodanig van richting dat keeper Mohamed El-Shenawy onmogelijk nog bij de bal kon: 1-0.

Het vijfde eigen doelpunt van dit WK bleek een voorbode voor een mooie avond voor Rusland, dat in relatief korte tijd verder uitliep. Denis Cheryshev scoorde van dichtbij na een fraaie aanval en spits Dzyuba bekroonde een knappe actie eveneens met een goal.

Daarmee was de wedstrijd in Sint-Petersburg wel beslist, al liet Egypte het niet helemaal lopen. Dankzij Salah, die een penalty mocht nemen, zag bondscoach Héctor Cúper dat zijn ploeg zelfs nog scoorde. Het had echter geen invloed op het Russische feestje.