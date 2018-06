Poolse bondscoach kon ogen niet geloven bij bizarre treffer Senegal

Na een uur spelen bracht Niang de Senegalezen met 2-0 voor via een bizarre treffer. Hij kwam na een blessurebehandeling plotseling weer in het veld met toestemming van de arbitrage en profiteerde optimaal van een zwakke terugspeelbal van Grzegorz Krychowiak.

"Het was een vreemd doelpunt", zei Nawalka na afloop van de wedstrijd. "Ik ben ervan overtuigd dat Jan Bednarek hem niet terug in het veld zag komen toen Krychowiak de pass verstuurde."

Verdediger Bednarek wilde de bal wegtrappen, maar de aanstormende Niang was hem te vlug af. Doelman Wojciech Szczesny zag de aanvaller en kwam ver zijn doel uit, maar ook hij kon het doelpunt niet voorkomen.

"Het was een misverstand", vervolgde coach Nawalka. "Ze probeerden de situatie nog te redden, maar helaas lukte dat niet meer. We werden er volledig door verrast."

Matig

Polen speelde vooral een matige eerste helft, waarin het nauwelijks kansen creëerde. Na rust stichtte de ploeg van Nawalka meer gevaar, maar dat leverde alleen in de slotfase een doelpunt op.

"De eerste helft was veel slechter dan de tweede. Na rust speelden we beter, maar het was niet genoeg voor een beter resultaat", vond Nawalka. "Om op het WK te winnen, moeten we sowieso beter spelen dan vandaag."

Bij Polen stond naast Robert Lewandowski en Arek Milik ook Jakub Blaszczykowski in de basis, maar volgens de zestigjarige trainer had zijn ploeg de nederlaag niet te wijten aan die aanvallende opstelling. "Dat is niet de hoofdreden voor de nederlaag. In de eerste helft misten we kwaliteit. We maakten een hoop fouten, misten de precisie en speelden niet slim genoeg."

Polen krijgt zondag in de tweede groepswedstrijd tegen Colombia de kans op eerherstel. De Zuid-Amerikanen verloren eerder op dinsdag eveneens met 2-1 van Japan.