WK-programma 20 juni: Spanje torenhoog favoriet tegen Iran

14.00 uur: Portugal-Marokko 1-0

17.00 uur: Uruguay-Saoedi-Arabië 1-0

20.00 uur, Kazan Arena in Kazan: Iran-Spanje

Na de verrassende 1-0 zege op Marokko gaat Iran verrassend aan kop in groep D, maar Spanje is de absolute favoriet in dit duel, dat nooit eerder op het programma stond.

De Spanjaarden kunnen wel goede statistieken overleggen uit WK-groepswedstrijden tegen andere Aziatische landen. Zuid-Korea (3-1 in 1990) en Saoedi-Arabië (1-0 in 2006) werden verslagen en in 1994 werd het gelijk tegen de Koreanen (2-2). Bovendien was 'La Roja' in 2014 met 3-0 te sterk voor Australië, dat ook onder de Aziatische bond valt.

Weetje over de wedstrijd: Als Iran wint, dan schrijft het geschiedenis. Geen enkel Aziatisch land begon namelijk ooit met twee overwinningen aan een WK.

Speler om in de gaten te houden: Uiteraard verdient de begaafde technicus Andres Iniesta extra aandacht, zeker omdat het een van zijn laatste wedstrijden wordt in het Spaanse shirt. Het is bekend dat de middenvelder, die in 2006 zijn interlanddebuut maakte, geen goalgetter is, maar komt hij tot scoren tegen Iran dan wordt hij met 34 jaar en 40 dagen de op een na oudste Spaanse doelpuntenmaker op een WK. De oudste is er ook bij vanavond, want dat is bondscoach Fernando Hierro, die 34 jaar en 76 dagen oud was toen hij scoorde op het WK 2002.