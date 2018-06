WK-programma 20 juni: Marokko moet tegen Portugal uitschakeling voorkomen

14.00 uur, Luzhniki Stadion in Moskou: Portugal-Marokko

De druk staat er vol op bij Marokko, want na de 1-0 nederlaag tegen Iran kan de ploeg van trainer Hervé Renard zich geen verlies permitteren tegen Portugal. De Portugezen begonnen met een 3-3 gelijkspel tegen Spanje en liggen daardoor wel op koers voor een plek in de achtste finales.

Extra zorg voor Marokko is dat Cristiano Ronaldo met een hattrick tegen Spanje zijn vorm toonde. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar komt tegen Marokko verdediger Achraf Hakimi tegen, die zijn ploeggenoot is bij Real Madrid.

Het wordt de 36e wedstrijd van Ronaldo op een EK of WK en daarmee evenaart hij de Duitsers Lothar Matthäus en de Italiaan Paolo Maldini. Daarboven staan slechts twee spelers: de Duitsers Miroslav Klose (37) en Bastian Schweinsteiger (38), en dus kan de 33-jarige Ronaldo alleen aan kop komen als Portugal de kwartfinales haalt van dit WK.

Speler om in de gaten te houden: Dat kan er maar één zijn en dat is Cristiano Ronaldo. De steraanvaller van de Portugezen gaat door zijn hattrick meteen aan kop in het topscorersklassement. Aan Marokkaanse kant is het te hopen dat Hakim Ziyech de ploeg bij de hand neemt. De spelmaker van Ajax aast op een transfer en dus is het WK het ideale podium om te laten zien dat hij een hoger niveau aankan.

17.00 uur, Rostov Arena in Rostov: Uruguay-Saoedi-Arabië

Van alle landen maakte Saoedi-Arabië tot dusver de slechtste indruk op dit WK. De ploeg van de Spaanse bondscoach Juan Antonio Pizzi werd met 5-0 ingemaakt door Rusland en dus is de kans groot dat Uruguay in de tweede groepswedstrijd de genadeklap uitdeelt.

De Saoedi's kunnen wel hoop putten uit de twee eerdere confrontaties met Uruguay, want verloren hebben ze nog nooit van de Zuid-Amerikanen. In maart 2002 werden de Uruguayanen met 3-2 verslagen en in oktober 2014 werd het 1-1. Beide keren betrof het een oefeninterland.

Weetje over de wedstrijd: Het is al een mijlpaal als een speler van Saoedi-Arabië er tegen Uruguay in slaagt op doel te schieten. Tegen Rusland lukte dat namelijk niet. De laatste Saoedi met een schot op doel op een WK was Nawaf Al Temyat in 2006 tegen Spanje.

Speler om in de gaten te houden: Met Edinson Cavani en Luis Suarez zit de absolute kwaliteit bij Uruguay in de aanval en voor laatstgenoemde wordt het sowieso een bijzondere avond. De 31-jarige Suarez speelt namelijk zijn honderdste interland. De spits van FC Barcelona is de zesde 'mister 100' van Uruguay, na Maxi Pereira (125), Diego Godin (117), Diego Forlan (112), Cristian Rodriguez (106) en Cavani (102).

20.00 uur, Kazan Arena in Kazan: Iran-Spanje

Na de verrassende 1-0 zege op Marokko gaat Iran verrassend aan kop in groep D, maar Spanje is de absolute favoriet in dit duel, dat nooit eerder op het programma stond.

De Spanjaarden kunnen wel goede statistieken overleggen uit WK-groepswedstrijden tegen andere Aziatische landen. Zuid-Korea (3-1 in 1990) en Saoedi-Arabië (1-0 in 2006) werden verslagen en in 1994 werd het gelijk tegen de Koreanen (2-2). Bovendien was 'La Roja' in 2014 met 3-0 te sterk voor Australië, dat ook onder de Aziatische bond valt.

Weetje over de wedstrijd: Als Iran wint, dan schrijft het geschiedenis. Geen enkel Aziatisch land begon namelijk ooit met twee overwinningen aan een WK.

Speler om in de gaten te houden: Uiteraard verdient de begaafde technicus Andres Iniesta extra aandacht, zeker omdat het een van zijn laatste wedstrijden wordt in het Spaanse shirt. Het is bekend dat de middenvelder, die in 2006 zijn interlanddebuut maakte, geen goalgetter is, maar komt hij tot scoren tegen Iran dan wordt hij met 34 jaar en 40 dagen de op een na oudste Spaanse doelpuntenmaker op een WK. De oudste is er ook bij vanavond, want dat is bondscoach Fernando Hierro, die 34 jaar en 76 dagen oud was toen hij scoorde op het WK 2002.