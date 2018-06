Bondscoach Colombia hoopvol ondanks 'pijnlijke herinnering' tegen Japan

"We hebben er een pijnlijke herinnering bij", aldus de 68-jarige Argentijn. "Maar vergeet niet dat we vrijwel de hele wedstrijd met één man minder hebben gespeeld. Als ik zie hoe we dat hebben gedaan, stemt mij dat bijzonder hoopvol. We hadden zeker een punt verdiend.''

Carlos Sánchez werd wegens hands al na enkele minuten uit het veld gestuurd. Het betekende de op één na snelste rode kaart ooit op een WK. De penalty werd benut door Borussia Dortmund-middenvelder Shinji Kagawa.

Vlak voor rust kwamen de tien Colombianen op gelijke hoogte door een slimme vrije trap van Juan Fernando Quintero, maar in de tweede helft bezorgde Yuya Osaka Japan alsnog de verrassende overwinning.

"Het was niet bepaald de start waarop we hadden gerekend", vervolgde Pekerman. "Ons uitgangspunt was te beginnen met een overwinning, niet meer en niet minder. Gelukkig hebben we nog twee wedstrijden te gaan in de groepsfase om deze misser te herstellen."

Kwartfinales

Op het WK van vier jaar geleden in Brazilië drong Colombia door tot de kwartfinales. Sterspeler James Rodríguez was toen de uitblinker, maar kampte in aanloop naar de wedstrijd tegen Japan met wat pijntjes en moest het daardoor doen met een rol als invaller.

De ploeg van Pékerman moet in de komende twee groepsduels een plek in de knock-outfase veiligstellen. Zondag is Polen om 20.00 uur de tegenstander en de groepsfase wordt volgende week donderdag om 16.00 uur afgesloten tegen Senegal.

Senegal begon het WK dinsdag met een verrassende 2-1 zege op de Polen. De overwinning kwam tot stand door een eigen doelpunt van Thiago Cionek en een bizarre treffer van M'Baye Niang.