Senegal dankzij eigen doelpunt en bizarre treffer langs Polen op WK

Thiago Cionek opende acht minuten voor rust met een eigen doelpunt de score voor Senegal. Na een uur spelen verdubbelde M'Baye Niang met een bizarre treffer de marge.

Grzegorz Krychowiak tekende in de slotfase voor de aansluitingstreffer, maar een gelijkspel zat er niet meer in voor Polen. Bij de Oost-Europeanen speelde oud-Ajacied Arek Milik tot ruim een kwartier voor tijd mee.

Door de overwinning gaat Senegal na een speelronde samen met Japan aan kop in groep H. De Aziaten wonnen eerder op de dag eveneens met 2-1 van Colombia. De koplopers treffen elkaar zondag om 17.00 uur.

Aftasten

Polen en Senegal slaagden er in de eerste helft nauwelijks in om het publiek in de Otkrytiye Arena te vermaken. In de openingsfase tastten de ploegen elkaar af, waardoor ze amper voor het vijandige doel verschenen.

Pas in de achttiende minuut zorgde Senegal voor de eerste goede aanval van de wedstrijd. Youssouf Sabaly stoomde aan de linkerkant op en gaf een mooie pass aan Niang, die matig afwerkte. Polen zorgde twee minuten later voor het eerst voor gevaar via een kopbal van Kamil Grosicki, die over ging.

De twee ploegen creëerden vervolgens amper kansen, totdat Senegal acht minuten voor rust uit het niets op voorsprong kwam. Idrissa Gueye haalde vanaf twintig meter uit en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden door Cionek, waardoor doelman Wojciech Szczesny kansloos was.

Senegal ging daarna op zoek naar de tweede treffer en was daar met een kopbal van Salif Sané vlak voor rust dichtbij. Bij Polen werd sterspeler Robert Lewandowski in de eerste helft amper gevonden.

Bizarre treffer

Direct na de onderbreking liet Polen zich wat meer gelden. Zo werd een vrije trap van Lewandowski knap gered door doelman Khadim N’Diaye en miste Lukasz Piszczek de controle bij een volley.

Het doelpunt viel echter aan de andere kant en dat gebeurde op bizarre wijze. Niang kwam na een blessurebehandeling plotseling weer in het veld met toestemming van de arbitrage en profiteerde optimaal van een zwakke terugspeelbal van Krychowiak. Hij scoorde in een leeg doel.

Milik was twintig minuten voor tijd dicht bij de aansluitingstreffer. De spits pikte de bal op in de zestien en haalde in één keer uit, maar zijn schot verdween enkele centimeters naast de rechterpaal.

Vier minuten voor tijd vond Polen wel het net. Uit een vrije trap van Grosicki van ruim dertig meter kopte Krychowiak raak. De ploeg van bondscoach Adam Nawalka ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar Senegal bleef op de been.