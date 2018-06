Neymar verlaat training Brazilië voortijdig met lichte blessure

De 26-jarige Neymar verliet samen met een verzorger het veld. Volgens een woordvoerder van Brazilië speelt de aanvaller, die last heeft van zijn rechtervoet, vrijwel zeker tegen de Costa Ricanen.

Neymar is pas sinds enkele weken fit nadat hij door een operatie aan een breuk in diezelfde rechtervoet een groot deel van de tweede competitiehelft bij Paris Saint-Germain had gemist.

Brazilië liet weten dat het nu opnieuw om pijn aan de rechtervoet gaat, veroorzaakt door de vele overtredingen die de Zwitsers zondag in het eerste duel tegen hem begingen. De 'Seleçao' speelde die wedstrijd teleurstellend met 1-1 gelijk.

De wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica begint vrijdag om 17.00 uur. Vijf dagen later wordt de groepsfase afgesloten met een duel met Servië, dat de eerste wedstrijd met 1-0 van Costa Rica won.

Hassen

Voor de Tunesische doelman Mouez Hassen is het WK sowieso voorbij. Hij moest zich in de eerste wedstrijd tegen Engeland (1-2) al na zestien minuten laten vervangen vanwege een schouderblessure.

De teamarts van Tunesië liet dinsdag weten dat de in Frankrijk geboren keeper niet meer in actie kan komen in Rusland. "In overleg met zijn club hebben we besloten dat hij terugkeert naar Frankrijk", aldus Souhil Chamli.

Hassen had na een wekenlange concurrentiestrijd de voorkeur gekregen boven Farouk Ben Mustapha en Aymen Mathlouthi.