Neuer zegt dat Duitsers veel met elkaar hebben gepraat na nederlaag

"We hebben veel gepraat. Niemand neemt een blad voor de mond. We zijn eerlijk tegen elkaar", gaf de doelman en tevens aanvoerder van de regerend wereldkampioen te kennen.

Neuer verscheen dinsdag opvallend genoeg later op een persconferentie, omdat een groepsgesprek onder leiding van bondscoach Joachim Löw uitliep.

"Wij zijn zelf onze grootste critici", zei Neuer, die de verantwoordelijkheid voor het slechte optreden van Duitsland tegen Mexico bij de spelers neerlegde.

"We zijn boos op onszelf en teleurgesteld over wat we hebben laten zien. We kijken nu wat er beter moet. Het belangrijkste is dat we samen blijven optrekken. Er mag geen ruimte zijn voor twee gedachten."

Kritiek

Duitsland kreeg in eigen land veel kritiek op het slappe optreden tegen Mexico. Analytici en fans schrokken van het gebrek aan creativiteit.

Löw zou de verkeerde opstelling hebben gekozen en Mesut Özil zou niet meer uitstralen dat hij nog graag voor 'Die Mannschäft' uitkomt. De spelmaker ligt al een tijdje onder vuur, omdat hij zich samen met ploeggenoot Ilkay Gündogan heeft laten vereeuwigen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Duitsland probeert zich onder grote druk zo goed als mogelijk voor te bereiden op de tweede groepswedstrijd van zaterdag tegen de stugge Zweden. Een tweede nederlaag kan de titelverdediger noodlottig worden.

"We spelen nu alleen nog maar finales", besefte Neuer. "Nu moeten de spelers iets verzinnen. We moeten laten zien wat ons zo sterk maakte in het verleden."