Colombia begint zonder James Rodríguez tegen Japan, Arias start wel

Rodríguez heeft last van een kuitblessure en was daardoor onzeker voor het eerste groepsduel van zijn land. Uit een laatste test bleek dat de 26-jarige sterspeler definitief niet fit genoeg is voor een plek bij de eerste elf.

Vier jaar geleden op het WK in Brazilië kroonde Rodríguez zich tot topscorer van het toernooi met zes doelpunten. Mede door zijn inbreng haalde Colombia de kwartfinales. Hij kwam echter - net als enkele ploeggenoten - met fysieke klachten in Rusland aan.

In tegenstelling tot Rodríguez staat Santiago Arias wel aan de aftrap bij Colombia. Voor de 26-jarige rechtsback van PSV wordt het de vierde WK-wedstrijd in zijn loopbaan.

Sánchez

Bondscoach José Pekerman heeft in de defensie ook een plek ingeruimd voor oud-Ajacied Davinson Sánchez. Daarnaast maakt Radamel Falcao zijn WK-debuut voor de Colombianen. De aanvaller ontbrak vier jaar geleden door een kruisbandblessure.

Bij Japan heeft Maya Yoshida een basisplaats. De verdediger van Southampton speelde in het verleden voor VVV-Venlo.

De wedstrijd tussen Colombia en Japan begint om 14.00 uur in de Moldovia Arena. De andere wedstrijd in groep H gaat tussen Polen en Senegal en vangt om 17.00 uur aan in Moskou.

Opstelling Colombia: Ospina; Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica; Lerma, C. Sanchez; Cuadrado, Quintero, Izquierdo; Falcao.

Opstelling Japan: Kawashima; H. Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako.