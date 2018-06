Russische bondscoach: 'Klaar om Salah af te stoppen en gaan we doen ook'

"Ik geloof in mijn spelers. Wij zijn klaar om Salah af te stoppen en dat gaan we doen ook. Hoe? Dat ziet iedereen dinsdag wel", zei Cherchesov maandag op zijn persconferentie in Sint-Petersburg.

Het vertrouwen bij Rusland is groot na de royale zege van vorige week donderdag op Saoedi-Arabië in de openingswedstrijd in Moskou (5-0).

De verwachtingen rond de nationale ploeg waren aanvankelijk laag in het gastland, maar na de vliegende start op het WK hebben de Russen volop kans op een plek in de volgende ronde.

Tegenstander Egypte verloor het eerste duel met Uruguay in de slotfase met 1-0, waardoor het tegen Rusland wel zo'n beetje een overwinning nodig heeft om in de race te blijven voor het achtstefinaleticket.

Salah, net hersteld van een schouderblessure, bleef tegen Uruguay negentig minuten op de bank. De topschutter van Liverpool zal tegen Rusland vermoedelijk wel starten.

WK-bal

Ook Cúper had maandag zijn perspraatje, maar vooral de man die naast hem zat, doelman Essam Al-Hadari, vestigde bijna alle aandacht op zich door de nodige kritiek te hebben op de nieuwe WK-bal.

"Als keeper zijn wij het slachtoffer van het beleid van de FIFA. Bij elk WK zijn er weer andere ballen. De FIFA wil blijven vernieuwen en ontwikkelen. Dat is misschien leuk voor de spelers, maar niet voor ons."

Volgens Al-Hadari hebben de WK-keepers veel te weinig tijd gekregen om aan het nieuwe speeltuig te wennen. "Daardoor hebben we problemen met deze WK-bal. Alle keepers klagen er hier over."

Al-Hadari was tegen Uruguay reserve, maar hij hoopt sowieso op speeltijd in Rusland. Dan is hij de oudste WK-speler ooit die op het mondiale eindtoernooi in actie komt. De Colombiaanse keeper Faryd Mondragon was 43 jaar toen hij in 2014 in Brazilië in het veld verscheen.

Rusland-Egypte vangt dinsdag om 20.00 uur aan in het uitverkochte Sint-Petersburg Stadion en staat onder leiding van de Paraguayaanse scheidsrechter Enrique Cáceres.