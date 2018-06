Bondscoach Tunesië put vertrouwen uit verlies tegen 'bekwaam' Engeland

"We hebben ons geweerd tegen een zeer bekwaam en gecoördineerd team. Een gelijkspel was een uitstekend resultaat geweest voor ons, maar helaas. Ik heb er vertrouwen in dat we in de volgende wedstrijden nog beter voor de dag komen", zei Maaloul na de wedstrijd in het Russische Volgograd.

Tunesië mocht lang hopen op een resultaat tegen de Engelsen, want na reguliere speeltijd stond het nog 1-1 door doelpunten van Harry Kane en Ferjani Sassi (penalty) in de eerste helft.

Diezelfde Kane werkte in blessuretijd echter alsnog de winnende treffer binnen voor Engeland, waardoor de 'Three Lions' het WK ternauwernood zonder puntenverlies begonnen.

Defensief

Doelpuntenmaker Sassi, die na 35 minuten uit een enigszins gemakkelijk gegeven strafschop de 1-1 aantekende, baalde fors van de nipte nederlaag. De middenvelder was wel tevreden met de manier waarop de Tunesiërs verdedigden.

"In de tweede helft besloten we met vijf verdedigers te spelen en dat hielp ons duidelijk om de ruimtes achterin te dichten", zei Sassi, die Engeland aan het begin van de eerste helft nog veel kansen zag creëren.

"Verdedigend speelden we wel een goede wedstrijd en eigenlijk verdienden we het ook niet om te verliezen. Nu moeten we tegen België alles op alles zetten om de drie punten te pakken."

Tunesië staat door de nederlaag tegen Engeland op de derde plek in groep G. De andere wedstrijd in de poule tussen België en Panama werd met 3-0 gewonnen door de 'Rode Duivels', die daardoor aan kop gaan.