Kane looft karakter van spelers Engeland na late zege op Tunesië

De aanvoerder had eerder in het duel al voor de openingstreffer gezorgd, waarna Tunesië nog voor rust op gelijke hoogte kwam na een benutte strafschop. Kane redde alsnog drie punten voor de 'Three Lions'.

"Dit is geweldig", jubelde Kane, die tot man of the match werd verkozen. "Ik ben enorm trots op onze ploeg. We hebben karakter getoond. Daardoor hebben we in de eindfase toch nog de winst kunnen afdwingen."

De spits zag dat Engeland met name voor rust uitstekend speelde, al hield hij een vervelende bijsmaak over aan de treffer van Tunesië. De strafschop werd toegekend nadat Kyle Walker met zijn arm het gezicht van een Tunesische aanvaller raakte.

"Dan hadden wij er in de tweede helft ook nog wel een paar verdiend", stelde hij vast. "Ze grepen ons overal vast en trachtten ons op alle mogelijke manieren af te stoppen. Het is dan toch een beetje gerechtigheid dat het dan toch nog lukt in de extra tijd."

Kane vond dat Engeland eigenlijk al in de eerste helft afstand had moeten nemen. "We speelden goed, maar kwamen te weinig tot scoren. Na de rust bleven we erin geloven. Zo hoort het ook op een WK. Dan moet je tot de laatste seconde blijven strijden. Dat kan deze ploeg ook. We zijn zowel op als buiten het veld een eenheid."

Southgate

Ook bondscoach Gareth Southgate loofde die strijdbaarheid. "Goede teams maken late doelpunten. Als je zo domineert, put je de tegenstander uit. Dit was echt een overwinning van het collectief", zei hij.

De oud-international zag dat zijn ploeg gewoon bleef voetballen, hoewel de tijd wegtikte. "We bleven geduldig en hebben niet lukraak de bal in het strafschopgebied geslingerd. We hebben deze zege echt verdiend."

Engeland hervat het WK zondag met een wedstrijd tegen Panama. Een dag eerder staat de ontmoeting tussen België en Tunesië op het programma. De Belgen wonnen maandag met 3-0 van Panama.