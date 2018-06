WK-programma 19 juni: Egypte knokt met Salah voor laatste kans

14.00 uur, Mordovia Arena in Saransk: Colombia-Japan

Colombia tegen Japan stond vier jaar geleden in Brazilië ook al op het programma in de groepsfase van het WK en toen werd het een overtuigende 4-1-zege voor de Zuid-Amerikanen. Juan Cuadrado en James Rodríguez scoorden voor Colombia en zij behoren ook nu nog tot de belangrijkste krachten in het elftal van bondscoach José Pekerman.

De bekendste speler aan Japanse kant is Keisuke Honda, die in Nederland furore maakte bij VVV-Venlo. Tegenwoordig speelt de 32-jarige Honda voor het Mexicaanse Pachuca.

Weetje over de wedstrijd: Het wordt de vijfde WK-wedstrijd van Japan tegen een land uit de CONMEBOL, de bond voor landen uit Zuid-Amerika, en de vier eerdere duels geven weinig hoop. Niet alleen van Colombia werd in 2014 met 4-1 verloren, maar ook van Argentinië (1-0 in 1998) en Brazilië (4-1 in 2006). Daarnaast was Paraguay in de achtste finales van het WK 2010 na 0-0 sterker vanaf de strafschopstip (5-3).

Speler om in de gaten te houden: In 2014 was Radamel Falcao misschien wel dé belangrijkste afwezige op het WK. De Colombiaan van AS Monaco was een van de beste spitsen ter wereld, maar door een ernstige kruisbandblessure kon hij niet excelleren in Brazilië. Nu is Falcao, 32 jaar inmiddels, er wel bij. Misschien is hij niet meer zo dodelijk als in zijn topjaren bij FC Porto en Atlético Madrid, maar hij zal gebrand zijn om zich te laten zien in Rusland.

17.00 uur, Otkritie Arena in Moskou: Polen-Senegal

Voor het eerst sinds de Senegalezen in 2002 tot ieders verrassing de kwartfinales haalden, zijn ze er weer bij op een WK. Bondscoach Aliou Cissé was destijds nog speler van ploeg, die verrassend van Frankrijk en Zweden won.

Nu heeft Senegal misschien wel een sterker elftal met Liverpool-aanvaller Sadio Mané, die vorige maand scoorde in de Champions League-finale, als dé grote ster. Ook bij Polen speelt de belangrijkste man in de aanval: Bayern München-spits Robert Lewandowski.

Weetje over de wedstrijd: Een doelpunt tegen Senegal zou bijzonder zijn voor Polen, dat voor eerst sinds 2006 meedoet aan een WK. Op hun vorige vijf openingswedstrijden op een WK scoorden de Polen namelijk niet. Drie keer werd het 0-0 en twee keer werd met 2-0 verloren.

Speler om in de gaten te houden: De naam van Sadio Mané is al gevallen. De razendsnelle aanvaller, die afgelopen seizoen met Mo Salah en Roberto Firminio het supertrio vormde bij Liverpool, scoorde tien keer in de Champions League én tien keer in de Premier League. Verschil met de 'Reds' is dat de 26-jarige Mané bij Senegal de absolute ster is, al spelen ook verdediger Kalidou Koulibaly (Napoli), captain Cheikhou Kouyaté (West Ham United) en middenvelder Idrissa Gueye (Everton) bij aanzienlijke Europese clubs.

20.00 uur, Zenit Arena in Sint-Petersburg: Rusland-Egypte

Door de 5-0-zege op Saoedi-Arabië is Rusland bij een zege op Egypte heel dicht bij een plek in de knock-outfase. De Egyptenaren, die begonnen met een 1-0-nederlaag tegen Uruguay, moeten juist een goed resultaat boeken. Anders is een vroege uitschakeling een feit.

De resultaten uit het verleden geven Egypte weinig hoop, want de Noord-Afrikanen verloren al hun vijf eerdere wedstrijden tegen de Russen. Daartegenover staat dat Egypte vertrouwen zal putten uit de rentree van Salah, die voor het eerst in actie zal komen sinds hij in de Champions League-finale geblesseerd raakte aan zijn schouder.

Weetje over de wedstrijd: De bondcoaches Stanislav Cherchesov en Héctor Cúper stonden lang geleden ook al eens tegenover elkaar, maar toen was Cherchesov nog keeper. De Rus verdedigde in het seizoen 2000/2001 het doel van het Oostenrijkse FC Wacker Innsbruck, dat in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door het door Cúper getrainde Valencia.

Speler om in de gaten te houden: Denis Cheryshev is een aparte speler in de Russische selectie, omdat hij met Vladimir Gabulov van Club Brugge de enige is die niet voor een club in eigen land speelt. De 27-jarige vleugelspeler slaagde niet bij Real Madrid en Sevilla, maar was bij Villarreal afgelopen seizoen wel een belangrijke kracht.

Bij Rusland begon Cheryshev in het openingsduel tegen Saoedi-Arabië nog op de bank, maar eenmaal in het veld stal hij de show. Hij scoorde twee keer en de laatste goal was van grote schoonheid. Bondscoach Cherchesov zal tegen Egypte dan ook niet om Cheryshev heen kunnen.