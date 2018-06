België ontdoet zich na rust simpel van Panama in eerste WK-duel

Na een doelpuntloze eerste helft brak oud-PSV'er Dries Mertens vroeg in de tweede helft de ban met een prachtig schot. De Belgen liepen vervolgens vrij eenvoudig verder uit dankzij twee doelpunten van spits Romelu Lukaku.

De Belgen gelden als een van de outsiders op het WK. Onze zuiderburen werden nog nooit wereldkampioen, maar beschikken onder leiding van bondscoach Roberto Martínez over een sterke generatie.

België wacht zaterdag het tweede duel in groep G, wanneer Tunesië om 14.00 uur de tegenstander is. De groepsfase wordt volgende week donderdag afgesloten met een wedstrijd tegen Engeland (20.00 uur).

Later op maandag, om 20.00 uur, treffen de Tunesiërs en de Engelsen elkaar in Volgograd voor hun eerste wedstrijd in de poule.

Dreigend

De eerste serieuze mogelijkheid bij België-Panama was na zes minuten voor Yannick Carrasco en niet veel later was ook Mertens dreigend. Beide Belgen vonden keeper Jaime Penedo op hun weg. Het slordige Panama beperkte zich tot verdedigen.

De Midden-Amerikanen kwamen er na twintig minuten iets meer uit, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van Thibaut Courtois. België wist niet te overtuigen, maar was voor het rustsignaal toch nog een paar keer gevaarlijk.

Hazard profiteerde bijna van een te zachte terugspeelbal van Panama-aanvoerder Roman Torres en Lukaku dacht de bal voor het intikken te hebben, maar werd verrast doordat diezelfde Torres er nog net tussen zat.

Levendiger

De tweede helft was een stuk levendiger en dat was te danken aan de prachtgoal van Mertens. De aanvaller van Napoli zag een voorzet mislukken, kreeg de bal vervolgens weer voor zijn voeten en vond met een volley knap de verre hoek.

Het doelpunt was voor de Belgen het sein om nog meer druk te zetten, maar het was Panama dat een aantal minuten later bijna op 1-1 kwam. Verdediger Michael Murillo ging alleen op Courtois af, maar de keeper van Chelsea behoedde de 'Rode Duivels' voor de gelijkmaker.

Vervolgens was het woord weer aan de ploeg van bondscoach Martínez en het was aan Lukaku te danken dat de score verder opliep. De Manchester United-spits kopte eerst raak op aangeven van Kevin De Bruyne en bleef niet veel later koel toen hij door Eden Hazard de diepte in werd gestuurd.

Lukaku maakte zijn 37e en 38e goal in 70 interlands en het verzet van het moegestreden Panama was daarmee gebroken. De ruimtes werden groter en België had daar nog vaker van kunnen profiteren, al was ook de tegenstander nog een paar keer gevaarlijk.