Blunderende De Gea blijft ondanks kritiek eerste doelman Spanje op WK

De Gea liet de bal in het eerste groepsduel na een houdbaar schot van Cristiano Ronaldo door de handen glippen. De blunder van de Manchester United-keeper leidde tot pittige kritiek in Spanje, dat met 3-3 gelijkspeelde.

'We hebben het volste vertrouwen in hem. Ik weet uit eigen ervaring dat spelers het vertrouwen nodig hebben van hun coach, in goede én in slechte tijden", aldus Hierro.

"Hij heeft moeilijke momenten gehad, maar komt daar wel overheen. De psychologie bij keepers werkt anders; ze hebben tijd en lucht nodig en die krijgt hij van mij."

De vijftigjarige Hierro werd twee dagen voor de wedstrijd tegen Portugal aangesteld als vervanger van de ontslagen bondscoach Julen Lopetegui, die zonder medeweten van de Spaanse voetbalbond had onderhandeld met Real Madrid.

Marokko

Spanje moet na het gelijkspel tegen Europees kampioen Portugal in de komende twee groepsduels een plek in de knock-outfase veiligstellen. Woensdag is Iran om 20.00 uur de tegenstander en volgende week maandag wordt eveneens om 20.00 uur tegen Marokko gespeeld.

De Marokkanen, waar onder anderen Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat meededen, gingen in de eerste groepswedstrijd met 0-1 ten onder tegen Iran. Invaller Aziz Bouhaddouz maakte vlak voor tijd een eigen doelpunt.

Spanje pakte in 2010 voor het eerst de wereldtitel door in de finale na verlenging af te rekenen met het Nederlands elftal. Vier jaar geleden was in Brazilië de groepsfase al het eindstation.