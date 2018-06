James Rodríguez onzeker bij Colombia, Kroatië stuurt Kalinic naar huis

Volgens bondscoach José Pekerman moet de 26-jarige Rodriguez een laatste fitheidstest ondergaan voordat duidelijk is of de middenvelder van Bayern München kan spelen tegen Japan..

"We moeten afwachten hoe dat uitpakt'', liet Pekerman in Saransk weten. "In dit soort gevallen nemen we altijd pas op het laatste moment een definitieve beslissing."

Bij het vorige WK werd Rodríguez topscorer met zes goals in vijf duels. Mede door zijn inbreng haalde Colombia de kwartfinales. Hij kwam echter - net als enkele ploeggenoten - met fysieke klachten in Rusland aan.

Rodríguez, die nog eigendom is van Real Madrid, heeft last van vermoeide spieren. Ook wordt hij gehinderd door een kuitblessure. Mede daardoor sloeg hij in de voorbereiding een paar trainingen over.

De wedstrijd tussen Colombia en Japan in groep H begint dinsdag om 14.00 uur. Drie uur later staan groepsgenoten Polen en Senegal tegenover elkaar.

Kalinic

Kroaat Kalinic had zaterdag tegen Nigeria naar eigen zeggen last van zijn rug, iets wat hij volgens Dalic ook al had opgevoerd als reden om niet te willen invallen in de oefeninterland kort voor de mondiale eindronde tegen Brazilië (2-0-nederlaag).

"Nikola zei dat hij er niet klaar voor was. Ik heb dat geaccepteerd'', zegt Dalic in een verklaring op de website van de nationale bond. "Omdat ik fitte spelers nodig heb die op elk moment klaar zijn om mee te doen, heb ik besloten om hem per direct naar huis te sturen."

Kalinic staat onder contract bij Fiorentina, maar speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij AC Milan, waarvoor hij zes doelpunten maakte in de Serie A. De spits moet het bij de nationale ploeg vaak doen met een rol op het tweede plan. Hij heeft Mario Mandzukic van Juventus voor zich.

Kroatië, dat op het WK verdergaat met 22 spelers, speelt donderdag tegen Argentinië, dat zaterdag verrassend niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen IJsland.