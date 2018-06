Zweden dankzij '1630 clips' niet gevoelig voor Zuid-Koreaanse wisseltruc

De Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-yong hoopte voor verwarring te zorgen bij Zweden, door zijn spelers in aanloop naar het duel met andere rugnummers te laten trainen. Hij verkeerde in de veronderstelling dat Europeanen moeite hebben met het uit elkaar houden van Aziaten.

"Helaas voor hem zijn we er niet ingetrapt", zei Andersson na de overwinning in het eerste groepsduel. "We hebben om precies te zijn 1630 videoclips van de tegenstander bestudeerd."

"Onze scouts hadden zich zeer goed voorbereid en wisten precies wie wie was bij de Koreanen, ongeacht onder welk nummer ze spelen", legde hij uit. "Uit al die videobeelden hebben we een presentatie van twintig minuten voor onze spelers samengesteld. Volgens mij heeft het gewerkt."

Granqvist

Zweden had desondanks alle moeite om een gaatje in de Koreaanse verdediging te vinden. Uiteindelijk moest de videoarbiter eraan te pas komen om de Spaanse scheidsrechter Joel Aguilar op een overtreding van Kim Min-woo op Viktor Claesson te attenderen. Granqvist was vervolgens trefzeker.

De matchwinner, in het verleden nog actief voor FC Groningen, erkende dat het een zware pot was geweest. "Het ging niet helemaal zoals we hadden verwacht. We zijn echter blijven vechten en dat heeft dit mooie resultaat opgeleverd. Maar voor goed voetbal waren we gewoon te nerveus."

Zweden treft in het tweede groepsduel Duitsland, dat zondag verrassend van Mexico verloor (1-0). Bij een nederlaag dreigt uitschakeling voor de titelverdediger. "Het zal voor ons bepaald niet gemakkelijk zijn de Duitsers te verslaan", aldus Granqvist. "Niet alleen zij, maar wij moeten eigenlijk ook winnen. Ik kan in elk geval iedereen verzekeren dat we ons uiterste best gaan doen."

​