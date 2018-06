Zweden begint WK met nipte zege op Zuid-Korea

Voormalig FC Groningen-verdediger Andreas Granqvist kroonde zich tot matchwinner door in de 65e minuut uit een strafschop voor het enige doelpunt van het duel te zorgen.

De strafschop werd pas gegeven nadat de Spaanse scheidsrechter Joel Aguilar door de Video Assistent Referee (VAR) attent werd gemaakt op een overtreding van Kim Min-woo op Viktor Claesson.

Zweden vestigt zich door de overwinning naast Mexico aan kop in de poule met beide drie punten. De Mexicanen versloegen zondag met eveneens 1-0 zeer verrassend regerend wereldkampioen Duitsland.

Zweden en Duitsland nemen het zaterdag tegen elkaar op in Sotsji, terwijl Mexico en Zuid-Korea op dezelfde dag elkaar treffen in Rostov aan de Don.

Oud-Eredivisiespelers

Met naast Granqvist nog twee andere oud-Eredivisiespelers in de basisopstelling (oud-PSV'ers Ola Toivonen en Marcus Berg) startte Zweden goed aan de wedstrijd, maar het duurde wel even totdat dat ook in grote kansen resulteerde.

De eerste voor de Zweden kwam er in de 21e minuut en had er ook gelijk in gemoeten. Berg kreeg de bal van Toivonen en kon vrij inschieten, maar doelman Cho Hyun-woo kon nog redding brengen op zijn slappe inzet.

Zweden liet zich daardoor niet van de wijs brengen en trapte vanaf dat moment zelfs het gaspedaal nog wat steviger in, maar ook de tweede mogelijkheid voor rust was na een goede individuele actie niet aan Berg besteed.

Zijnet

Zuid-Korea kon er in de eerste 45 minuten bijzonder weinig tegenover stellen, maar de Aziaten beten in de tweede helft een stuk feller van zich af en maakten het Zweden ook daadwerkelijk moeilijk.

Het scheelde weinig of Koo Ja-cheol had Zuid-Korea tegen de verhouding in aan een 1-0-voorsprong geholpen, maar waar een deel van het publiek al juichte, belandde zijn kopbal na een vlijmscherpe aanval slechts in het zijnet.

Zweden leek daardoor wel wakker geschud, want nadat Toivonen nog recht in de handen van Cho had gekopt, mocht Granqvist aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van invaller Kim op Claessen. Scheidsrechter Aguilar kende de penalty pas toe na bestudering van de videobeelden.

Daarmee deelde Zweden meteen de genadeklap uit, want Zuid-Korea slaagde er niet meer in om een vuist te maken, al verzuimde Hwang Hee-chan na goed breedleggen in blessuretijd nog wel met het hoofd de 1-1 te maken.