Kane voelt zich 'onder druk gezet' door hattrick Ronaldo

Ronaldo maakte vrijdag een hattrick tegen Spanje (3-3) en voert daarmee de topscorerslijst op het WK aan. Kane wordt ook genoemd als een van de potentiële topscorers op het toernooi in Rusland.

"Natuurlijk voel ik me een beetje onder druk gezet", geeft Kane toe tegen de Daily Mirror. "Ronaldo is een geweldige speler, die een fantastische wedstrijd speelde."

"Hopelijk maak ik ook een hattrick en dan staan we weer gelijk. Ik kan niet wachten om de wereld te laten zien wat ik te bieden heb."

Topscorer

Kane werd in 2015 en 2016 topscorer van de Premier League. Afgelopen seizoen was alleen Liverpool-aanvaller Mohamed Salah trefzekerder op het hoogste niveau in Engeland.

"De laatste jaren heb ik laten zien dat ik veel kan scoren", zegt de 24-jarige spits, die door bondscoach Gareth Southgate is aangewezen als aanvoerder van de nationale ploeg. "Nu moet ik me ook op dit podium bewijzen."

Engeland kiest bij het WK in Rusland voor een offensieve speelwijze, weet Kane. "We willen bij dit toernooi gaan aanvallen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we ons richten op de laatste vier of acht. We willen de wereldtitel winnen, niets meer of minder."

Gretig

Engeland heeft in Rusland iets goed te maken. Bij het vorige WK moest de Engelse ploeg al na de groepsfase naar huis. Bij het EK in 2016 was IJsland in de achtste finales te sterk.

"Onze resultaten uit het verleden kunnen ons helpen om te zien op welke punten we het beter moeten doen", oordeelde bondscoach Gareth Southgate. "Onze WK-historie mag echter geen last zijn voor mijn jeugdige ploeg. Deze jonge gasten hebben de toekomst. Ze zijn hongerig en gretig."

Engeland trapt om 20.00 uur in de Volgograd Arena af tegen Tunesië. Panama (zondag) en België (28 juni) zijn de andere tegenstanders in groep G.