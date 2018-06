Recordhouder Behrami trots op 'geweldige mentaliteit' Zwitsers tegen Brazilië

"Het is een eer om deel uit te maken van dit team", zei de 33-jarige speler van Udinese, die een record vestigde door als eerste Zwitser ooit op vier WK's actief te zijn. "We hebben persoonlijkheid getoond."

Zwitserland werd in de beginfase overlopen, maar rechtte de rug nadat Philippe Coutinho Brazilië met een schitterende uithaal op voorsprong had gezet. De ploeg werd daarvoor vroeg in de tweede helft beloond met de 1-1 van Steven Zuber. Ook het slotoffensief van Brazilië werd zonder kleerscheuren doorstaan.

"We hebben moeilijke momenten gekend tijdens de wedstrijd", vond Behrami. "Maar we bleven moedig, kalm en zelfverzekerd. We behalen altijd goede resultaten als we met deze mentaliteit spelen."

De tachtigvoudig international waarschuwt dat de Zwitsers niet te lang van het knappe gelijkspel mogen genieten. "Het is een goed resultaat, maar we hebben nog niets. De volgende wedstrijden zullen we het ook moeten laten zien."

Bondscoach

Ook bondscoach Vladimir Petkovic prees de mentaliteit van zijn ploeg, die in groep E nog speelt tegen Servië (vrijdag) en Costa Rica (27 juni). Servië won zondag met 1-0 van Costa Rica en staat daardoor bovenaan in de poule.

"We hebben het vroeg in de wedstrijd heel zwaar gehad, maar dat is normaal", oordeelde de Bosnische trainer. "Maar daarna waren we in staat om ook kansen te creëren. De spelers zijn altijd in zichzelf blijven geloven."

Zwitserland heeft een ervaren ploeg en verzamelde in de WK-kwalificatiepoule 27 punten uit tien wedstrijden. Het is dus een ploeg om rekening mee te houden, beweert Petkovic.

"We hebben maar een van onze laatste 22 wedstrijden verloren en speelden in de voorbereiding nog gelijk tegen Spanje", zegt de Bosnische coach. "Met het gelijkspel tegen Brazilië hebben we een eerste stap gezet, maar we willen nog meer mooie dingen laten zien."

De beste WK-resultaten van Zwitserland dateren uit een ver verleden. In 1934, 1938 en 1954 haalde het land de kwartfinale. Vier jaar geleden in Brazilië werd in de achtste finales met 1-0 verloren van Argentinië.