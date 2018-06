Makkelie en Van Roekel maken deel uit van videoarbitrage bij België-Panama

Makkelie en Van Roekel staan de Duitser Bastian Dankert, de eerste videoarbiter, bij. Diens landgenoot Felix Zwayer completeert het kwartet.

Makkelie is bij het WK de vaste videoscheidsrechter bij Team Kuipers. Hij is een van de dertien videoarbiters bij het eindtoernooi in Rusland.

Van Roekel is met Erwin Zeinstra op het veld de vaste assistent van Björn Kuipers, die vrijdag met de de leiding had bij het duel tussen Egypte en Uruguay (0-1).

De wedstrijd tussen België en Panama staat in het Fisht Olympic Stadium in Sochi onder leiding van scheidsrechter Janny Sikazwe uit Zambia.

Belangrijke rol

De videoarbitrage speelde tijdens de eerste dagen van het WK al een aantal keren een belangrijke rol. Zo kende de videoscheidsrechter bij Frankrijk-Australië een penalty toe aan 'Les Bleus' na een vermeende overtreding op Antoine Griezmann. Die benutte de aanvaller van Atlético Madrid zelf.

Het duel tussen België en Panama in groep G begint maandag om 17.00 uur. Drie uur later wordt er in dezelfde poule afgetrapt bij Tunesië-Engeland.