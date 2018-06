Bondscoach Tite vindt dat videoarbitrage goal Zwitsers had moeten afkeuren

De Zwitsers kwamen vijf minuten na rust uit het niets op 1-1 dankzij een doelpunt van Steven Zuber. De vleugelspeler kopte raak uit een hoekschop, maar gaf kort daarvoor een duw aan João Miranda.

Volgens Tite was het duidelijk een overtreding van Zuber. "Geen discussie over mogelijk", baalde hij zondagavond na afloop van de wedstrijd. "Dat had niets met positioneren te maken. Het was een overtreding."

De Brazilianen protesteerden hevig, maar desondanks werd de videoarbitrage niet aan het werk gezet. "Jammer dat het hele proces en systeem met de videoarbiter kennelijk nog niet optimaal werkt."

Even later werd Gabriel Jesus in het zestienmetergebied vastgehouden door Manuel Akanji en ging naar de grond. Volgens Tite had bij dat moment ook gebruik gemaakt mogen worden van de videoarbiter. "We kregen evenmin een strafschop, maar daar kun je nog over discussiëren."

Gefocust

Tite vond dat Brazilië het gelijkspel ook aan zichzelf te wijten had. "We schoten te veel ballen naast of over", vond hij. "Als we iets meer gefocust waren geweest, hadden we hun doelman wat meer aan het werk kunnen zetten."

Door het gelijkspel tegen Zwitserland (1-1) staat Brazilië na een speelronde tweede in groep F achter Servië, dat eerder op zondag wel met 1-0 won van Costa Rica.

"Uiteraard ben ik niet blij met het resultaat", aldus Tite. "Met twee derde van de wedstrijd was ik blij, maar daarna werd de tegenstand groter en blokten we te weinig. We hebben nog wat werk te doen om wat effectiever te worden."

Brazilië neemt het vrijdag in zijn tweede groepsduel op tegen Costa Rica. Zwitserland speelt op dezelfde dag tegen Servië.