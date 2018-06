Zwitserland houdt pover Brazilië knap op gelijkspel op WK

Philippe Coutinho opende in de twintigste minuut op schitterende wijze de score voor Brazilië. Vijf minuten na rust tekende Steven Zuber voor de gelijkmaker van de Zwitsers.

De vijfvoudig wereldkampioen ging daarna op jacht naar de winnende treffer, maar creëerde alleen in de absolute slotfase nog een aantal grote kansen.

Neymar begon in de basis bij Brazilië. De aanvaller van Paris Saint-Germain stond de laatste drie maanden van het seizoen aan de kant met een voetbreuk en was volgens Tite nog niet honderd procent fit.

Door het gelijkspel tussen Brazilië en Zwitserland gaat Servië na een speelronde aan kop in groep F. De formatie van bondscoach Mladen Krstajic was eerder op zondag met 1-0 te sterk voor Costa Rica.

Coutinho

In het Rostov Stadion kreeg Zwitserland de eerste kans van de wedstrijd. Blerim Dzemaili kreeg de bal in de derde minuut vanaf rechts moeilijk aangespeeld en schoot uit een halve draai over.

Even later zorgden de Brazilianen voor het eerst voor gevaar en kwamen ze daarbij bijna op voorsprong. Na een combinatie met Coutinho zette Neymar vanaf links voor, waarna Paulinho de bal niet goed raakte en zijn schot voorlangs ging.

In de twintigste minuut was het wel raak voor de ‘Goddelijke Kanaries’. Coutinho controleerde een afvallende bal en opende de score door met een schitterende curve van net buiten de zestien raak te schieten.

Brazilië controleerde in het vervolg van de eerste helft de wedstrijd, maar verscheen nauwelijks meer voor het doel van de Zwitsers. Alleen Thiago Silva kopte kort voor rust net over na een hoekschop. Zwitserland dwong in de eerste helft zelfs geen enkele serieuze kans af.

Zuber

Kort na rust kwam de ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic uit het niets langszij. Zuber kopte in vrijstaande positie raak uit een hoekschop van Xherdan Shaqiri. De Brazilianen dienden protest aan omdat de vleugelspeler vlak voor zijn kopbal een duw gaf aan João Miranda, maar scheidsrechter César Ramos keurde het doelpunt desondanks goed.

Brazilië ging vervolgens op zoek naar de 2-1 en dat resulteerde onder meer in een schot in het zijnet van Neymar. Twintig minuten voor tijd was Coutinho dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar ditmaal schoot hij voorlangs na een mooie pass van Neymar.

De Brazilianen bleven daarna voor dreiging zorgen via een schot en een kopbal van Neymar en een uithaal van invaller Roberto Firmino, maar de Zwitsers verdedigden sterk en bleven op de been.

In de absolute slotfase was de 'Seleção' nog twee keer dicht bij de winnende treffer. Zo redde Sommer knap op een kopbal van Firmino en werd een schot van invaller Renato Augusto via de Zwitserse verdediging weggewerkt.