WK-programma 18 juni: Onervaren Engeland start tegen jonge Tunesiërs

14.00 uur: Zweden-Zuid-Korea 1-0

17.00 uur: België-Panama 3-0

20.00 uur, Volgograd Arena in Volgograd: Engeland-Tunesië

De tweede wedstrijd in groep G gaat tussen Engeland en Tunesië en toevallig begonnen die landen twintig jaar geleden ook al tegen elkaar op het WK in Frankrijk. Destijds wonnen de Engelsen door goals van Alan Shearer en Paul Scholes.

Ook dit keer is Engeland de grote favoriet. De 'Three Lions' snakken naar WK-succes, omdat ze sinds 1990 niet verder kwamen dan de kwartfinales (2002 en 2006). Er is reden tot hoop. Engeland heeft met spelers als Dele Alli, John Stones, Harry Kane, Eric Dier en Marcus Rashford aardig wat talent in huis, maar veel ervaring is er niet. Slechts vijf spelers in de selectie van bondscoach Gareth Southgate speelden eerder op een WK.

Weetje over de wedstrijd: Omdat de Tunesiërs ook niet overlopen van ervaring, is Engeland-Tunesië het duel tussen de minst ervaren ploegen van dit WK. De Engelsen hebben gemiddeld 21 interlands achter hun naam staan en bij de Noord-Afrikaanse ploeg ligt het gemiddelde met 20,8 nog lager.

Speler om in de gaten te houden: Bij Engeland steekt er één speler bovenuit en dat is Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspur, al twee keer topscorer van de Premier League, hoopt tegen de Tunesiërs zijn eerste doelpunt ooit te maken op een groot toernooi.

Programma dinsdag 19 juni

14.00 uur, Saransk: Colombia-Japan (groep H)

17.00 uur, Moskou: Polen-Senegal (groep H)

20.00 uur, Sint-Petersburg: Rusland-Egypte (groep A)