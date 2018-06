Hummels vindt dat Duitsland 'genadeloos' is afgestraft door Mexico

"Als zeven of acht man aanvallend zijn ingesteld, is de defensieve stabiliteit zoek. Zeker als je tegen een sterke tegenstander als Mexico zo vaak de bal verliest. Ze hebben ons genadeloos afgestraft", zei een ontredderde Hummels vlak na de wedstrijd in Moskou.

Mexico kwam via Hirving Lozano weliswaar maar één keer tot scoren, maar de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio was de hele wedstrijd regelmatig gevaarlijk in de omschakeling en had ook vaker toe moeten slaan.

"We stonden continu onder druk", constateerde de 29-jarige Hummels, die vond dat de Duitsers de zege niet verdienden ondanks de dominantie in de tweede helft. "We moeten eerlijk zijn, Mexico heeft terecht gewonnen. Maar begrijpen doen we het niet."

Heel slecht

Joachim Löw sloot zich aan bij de woorden van zijn verdediger. De bondscoach, die een maand voor het WK nog zijn contract bij de Duitse bond verlengde tot en met het WK van 2022, was vooral ontevreden over de eerste helft.

"Voor rust speelden we heel slecht. We waren niet in staat om ons eigen spel te spelen en bleken in de counter erg kwetsbaar. In de tweede helft creëerden we wel meer kansen, maar de bal wilde er maar niet in."

Hoewel Duitsland door het verlies tegen Mexico dramatisch begint aan het WK, maakt Löw zich geen zorgen. "Iedereen is nu terneergeslagen, maar het team heeft ervaring met nederlagen. We moeten dit achter ons laten."