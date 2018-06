Lozano: 'Winnende goal tegen Duitsland is mijn belangrijkste treffer ooit'

"Duitsland verslaan en ook nog eens de winnende treffer maken, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Dit is het belangrijkste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt", zei een trotse Lozano na de wedstrijd in Moskou.

De 22-jarige aanvaller, in de eerste helft een van de gevaarlijkste spelers bij het sterke Mexico, tekende tien minuten voor rust voor de openingstreffer door Manuel Neuer in de korte hoek te verschalken.

In de tweede helft slaagde Duitsland erin om de Mexicanen volledig terug te dringen, maar ondanks enkele hachelijke momenten voor het doel van Guillermo Ochoa bleef de gelijkmaker uit in het Luzhniki Stadion.

Lozano, die al na 66 minuten werd gewisseld, is trots op de manier waarop zijn ploeg de nul hield. "We hebben met ons hart gestreden en het harde werk betaalde zich uit", constateerde Lozano.

"Ik weet niet of dit de grootste prestatie van Mexico ooit is op het WK, maar het is zeker een van de mooiste momenten voor dit land. Het brengt ons veel positiviteit en rust voor de rest van het toernooi."

Snelheid

Bondscoach Juan Carlos Osorio was erg blij met de manier waarop Lozano zijn rol invulde. "Hirving is onze snelste speler en met twee snelle aanvallers voorin wisten we dat we Duitsland pijn konden doen. En met alle respect, maar we hadden een nog ruimere voorsprong moeten nemen in de eerste helft."

Osorio vindt dat zijn elftal het land een goede dienst heeft bewezen. "Ons team laat zien dat de toekomst van het Mexicaanse voetbal rooskleurig is. Deze overwinning is alvast een cadeautje voor alle fans."

Mexico gaat door de verrassende zege op Duitsland aan de leiding in groep F. Zweden en Zuid-Korea, de andere twee ploegen in die poule, spelen maandag tegen elkaar.