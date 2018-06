Mexicaan Márquez derde speler ooit die op vijf WK's in actie komt

Márquez kwam een kwartier voor tijd in het veld voor oud-PSV'er Andrés Guardado. De Mexicanen verrasten de regerend wereldkampioen in hun eerste groepswedstrijd met 0-1 dankzij een doelpunt van PSV'er Hirving Lozano.

Door zijn invalbeurt in Moskou treedt Márquez in de voetsporen van zijn inmiddels 89-jarige landgenoot Antonio Carbajal en Lothar Matthäus. Carbajal speelde mee op de WK's van 1950, 1954, 1958, 1962 en 1966 en Matthäus kwam voor Duitsland in actie op de WK's van 1982, 1986, 1990, 1994 en 1998.

Extra bijzonder is dat Márquez op alle WK's de aanvoerdersband heeft gedragen bij Mexico. Tegen Duitsland nam hij de band over van Guardado, die in Rusland captain is van 'Los Tricolores'.

Debuut

In 2002 maakte Márquez zijn debuut op een WK. Daarna was hij actief op de WK's van 2006 en 2010 en het vorige mondiale eindtoernooi, waarin Mexico in de achtste finales met 2-1 verloor van het Nederlands elftal. Bij alle deelnames van Márquez werd Mexico in die fase van het toernooi uitgeschakeld.

Op de vorige vier WK's deed Márquez in alle wedstrijden van zijn land mee. In totaal kwam de oud-speler van FC Barcelona tot nu toe in zeventien duels in actie op een mondiaal eindtoernooi en scoorde daarin drie keer.

Márquez, die in eigen land uitkomt voor Club Atlas, speelde in totaal 144 interlands en was daarin negentien keer trefzeker.