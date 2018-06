Lozano schiet Mexico naar zeer verrassende WK-zege op Duitsland

PSV-aanvaller Hirving Lozano kroonde zich met een doelpunt in de eerste helft tot matchwinner in het Luzhniki Stadion. Duitsland kreeg na rust nog enkele goede kansen, maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw slaagde er niet meer in de gelijkmaker aan te tekenen.

Bij Mexico schreef routinier Rafael Márquez historie door na 74 minuten het veld in te komen. De 39-jarige verdediger heeft nu op vijf WK's (2002, 2006, 2010, 2014 en 2018) speelminuten gemaakt en is pas de derde speler ooit die daarin slaagt. Zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus gingen hem voor.

Lozano en ex-PSV'ers Andrés Guardado en Héctor Moreno stonden wel namens Mexico aan de aftrap, terwijl Manuel Neuer 'gewoon' het doel van Duitsland verdedigde. De keeper van Bayern München miste een groot deel van het seizoen door een voetblessure, maar is op tijd fit om mee te doen aan het WK.

Marco Reus, die het vorige WK en het EK van 2016 aan zich voorbij moest laten gaan door een blessure, kwam na een kwartier het veld in en maakte zo zijn eerste speelminuten op een WK.

De andere wedstrijd in groep F gaat tussen Zweden en Zuid-Korea en wordt maandag om 14.00 uur gespeeld.

Gretig

Mexico begon bijzonder gretig aan de wedstrijd en creëerde al in de tweede minuut via Lozano een mooie mogelijkheid. De PSV'er dribbelde het strafschopgebied in, maar zag zijn schot ternauwernood gekraakt worden.

De Mexicaanse druk nam daarna alleen maar toe en dus moest doelman Neuer in de eerste tien minuten nog twee keer handelend optreden. Pogingen van Héctor Herrera (schot van afstand) en Moreno (kopbal) waren geen probleem voor de keeper van Bayern.

Duitsland voetbalde zich na de hoogstaande beginfase steeds beter onder de druk uit en kwam ook tot enkele kansen. Schoten van Timo Werner en Toni Kroos waren een prooi voor doelman Guillermo Ochoa, die na tien minuten al van geluk mocht spreken dat een door Carlos Salcedo getoucheerde bal net naast vloog.

Mexico bleef de bovenliggende partij en na een paar slecht uitgespeelde aanvallen kwam die voorsprong er alsnog dankzij een geslaagde counter. Lozano werd aan de linkerkant op maat aangespeeld door Javier Hernández, kapte Mesut Özil eenvoudig uit en schoot de bal vervolgens in de korte hoek.

Tegenhouden

Diezelfde Lozano was vlak na zijn treffer ook bijna medeverantwoordelijk voor de gelijkmaker. De PSV'er maakte een overtreding aan de rand van het strafschopgebied en dus mocht Kroos aanleggen voor een vrije trap, maar tot opluchting van de Mexicanen belandde zijn bekeken schot op de lat.

Na rust was Duitsland in de jacht op de gelijkmaker vaker voor het Mexicaanse doel te zien, maar tot grote uitgespeelde kansen kwam de 'Mannschaft' niet. Mexico had daarentegen tien minuten na rust de 2-0 aan moeten tekenen, maar Hernandez verprutste de kans uit de omschakeling door Carlos Vela niet goed aan te spelen.

Na die grote kans was het woord aan Duitsland, dat erin slaagde om Mexico steeds verder terug te dringen. Dat leidde in de 65e minuut tot een mogelijkheid voor Joshua Kimmich, maar zijn omhaal belandde op het dak van het doel.

In de laatste twintig minuten was het puur een kwestie van tegenhouden voor Mexico. Duitsland, dat met invaller Mario Gomez steeds oppurtunistischer ging spelen, kreeg kansen kreeg via Julian Draxler, Thomas Müller, Gomez en Julian Brandt, maar de Mexicanen bleven met kunst- en vliegwerk overeind in Moskou.