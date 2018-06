Opgeluchte Eriksen weet dat Denemarken beter moet spelen na krappe zege

Denemarken had grote moeite met Peru, dat zelfs een uitgelezen kans op de openingstreffer liet liggen. Christian Cueva schoot een strafschop, toegekend na tussenkomst van de videoscheidsrechter, echter hoog over.

"Daar mochten we blij mee zijn", zei Eriksen na afloop tegen Deense media. "Peru heeft een heel leuk team. Ze zijn niet bang om aan te vallen en spelen heel agressief. Ze hebben me positief verrast."

De spelmaker van Tottenham Hotspur weet dat het in de resterende groepsduels met Australië en Frankrijk wel beter zal moeten, wil Denemarken de groepsfase overleven.

"Ik weet ook zeker dat we dat kunnen. Er zat heel veel druk op deze wedstrijd, dus het is belangrijk dat we het toernooi met een zege zijn begonnen."

Poulsen

Zelf speelde de middenvelder niet zijn beste wedstrijd, al was hij wel de aangever bij het enige doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door Yussuf Poulsen. In de slotfase had Eriksen zelfs de 2-0 op zijn schoen, maar hij stuitte op de doelman.

"Ik kwam een paar keer in scoringspositie, maar ik maakte niet de juiste beslissingen. Deze wedstrijd voelde voor ons vooral als een warming-up voor de rest van het toernooi."

Denemarken speelt donderdag tegen Australië, waarna vijf dagen later de groepsfase wordt afgesloten tegen Frankrijk. De Fransen wonnen hun eerste duel met 2-1 van Australië.