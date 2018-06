FIFA is na eerste WK-duels tevreden over inzet videoarbitrage

Zowel bij de wedstrijd Frankrijk-Australië als Denemarken-Peru gaf de scheidsrechter zaterdag een strafschop op aangeven van de videoarbitrage (VAR).

De arbiter had in eerste instantie niet voor een overtreding gefloten, maar kwam na het zien van de beelden terug op zijn beslissing. Waar Frankrijk daar baat bij had, faalde Peru. Aanvaller Christian Cueva schoot hoog over, waarna zijn land met 1-0 ten onder ging.

Volgens de bond is de balans na drie dagen spelen positief. "Het is zeer bevredigend. Het loopt zoals het hoort te lopen. We hopen dat het op deze manier zo doorgaat", aldus een woordvoerder van de FIFA.

Kritiek

Er is ook al kritiek te horen geweest op het systeem. Zo was er discussie over het eerste doelpunt dat Diego Costa namens Spanje tegen Portugal maakte. De spits raakte vlak daarvoor verdediger Pepe in het gezicht, maar de videoarbiter hield zich stil.

De VAR is het tweede nieuwigheidje op het WK in vier jaar tijd. Bij het toernooi in Brazilië van 2014 werd voor het eerst gebruikgemaakt van doellijntechnologie.

Frankrijk had zaterdag bij de treffer van Paul Pogba eveneens hulp van dat foefje, aangezien de scheidsrechter niet had waargenomen dat zijn inzet over de lijn was.