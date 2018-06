Kroatië dankzij eigen doelpunt en strafschop langs Nigeria op WK

De zege van Kroatië werd ingeleid door een eigen doelpunt van Oghenekaro Etebo en na rust vergrootte Luka Modric de marge naar twee door een strafschop te benutten. Het povere Nigeria was vervolgens niet meer bij machte om die achterstand weg te poetsen.

De andere wedstrijd in groep D, tussen Argentinië en IJsland, eindigde eerder op zaterdag in een verrassend 1-1 gelijkspel. Daardoor staat Kroatië als koploper in de poule al twee punten los.

De Kroaten, die in 1998 voor het laatst de knock-outfase op een WK bereikten, nemen het donderdag tegen Argentinië op en een dag later spelen Nigeria en IJsland tegen elkaar.

Overwicht

Kroatië, dat naast Modric (Real Madrid) aantrad met onder anderen Dejan Lovren (Liverpool), Ivan Rakitic (FC Barcelona) en Mario Mandzukic (Juventus), was zonder heel goed te spelen al vanaf het eerste moment de betere ploeg in Kaliningrad.

Na een kwartier leidde dat ook tot de eerste mogelijkheden. Ivan Perisic kon uithalen na goed terugleggen van Mandzukic, maar het schot van de middenvelder vloog rakelings over de lat. Even later zag Andrej Kramaric zijn poging van afstand naast het doel belanden.

Na 32 minuten was het geluk wel aan de zijde van Kroatië. Etebo kreeg de bal na een hoekschop van Modric ongelukkig tegen zijn been en passeerde zijn eigen doelman. Nigeria had daar helemaal niks tegen in te brengen en mocht vijf minuten voor tijd zelfs van geluk spreken dat een kopbal van Kramaric net over ging.

Speldenprikjes

In de tweede helft beet Nigeria wat meer van zich af en deelde het Afrikaanse land enkele speldenprikjes uit. De beste mogelijkheid was voor Victor Moses, maar zijn schot ging een meter naast. Tien minuten later kon doelman Danijel Subasic een kopbal van Odion Ighalo eenvoudig van de grond rapen.

Kroatië bleef eenvoudig overeind en gooide het duel twintig minuten voor tijd op slot. Mandzukic werd door William Troost-Ekong vastgehouden in het strafschopgebied en scheidsrechter Sandro Ricci vond dat zwaar genoeg om de bal op de stip te leggen. Modric ging achter de bal staan en faalde niet vanaf 11 meter.

In blessuretijd had Kroatië ook de derde treffer moeten aantekenen, maar invaller Mateo Kovacic stuitte van dichtbij op doelman Francis Uzoho.