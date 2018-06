WK-programma 17 juni: Brazilië wil favorietenstatus gelijk waarmaken

14.00 uur, Samara Arena in Samara: Costa Rica-Servië

We beginnen de dag met op papier het minst aantrekkelijke affiche, maar dat betekent niet dat Costa Rica en Servië voor spek en bonen meedoen. Gezien het verleden, mag er best wel wat worden verwacht van beide landen. Costa Rica stond vier jaar geleden nog in de kwartfinales (waarin het na strafschoppen werd uitgeschakeld door Nederland), terwijl Servië tot twee keer toe, weliswaar lang geleden, de halve finales haalde, in 1930 en 1962.

Weetje over de wedstrijd: Servië is samen met Colombia, Marokko en Australië een van de vier landen waarvan de 23 spelers die tot de definitieve selectie behoren bij 22 verschillende clubs spelen. Alleen Rode Ster Belgrado levert twee internationals af, namelijk Milan Rodic en Nemanja Radonjic.

Speler om in de gaten te houden: Bryan Ruiz is de meest creatieve speler aan de kant van Costa Rica. De 32-jarige aanvaller had in 2010 een groot aandeel in het kampioenschap van FC Twente en staat tegenwoordig onder contract bij Sporting Lissabon. Ruiz was vorige week tegen België nog trefzeker in de laatste wedstrijd in aanloop naar het WK, die in Brussel met 4-1 verloren ging.

17.00 uur, Luzhniki-stadion in Moskou: Duitsland-Mexico

Dit is op papier misschien wel een van de mooiste wedstrijden die er op het programma staan tijdens de groepsfase. Duitsland en Mexico staan altijd voor aanvallend en attractief voetbal en willen dat ook op dit WK laten zien. De Duitsers hebben daar met spelers als Mesut Özil en Marco Reus ook de kwaliteiten voor, terwijl de Mexicanen hopen op een ingeving van PSV'er Hirving Lozano.

Weetje over de wedstrijd: Duitsland kan na Italië (1934 en 1938) en Brazilië (1958 en 1962) het derde land worden dat erin slaagt de wereldtitel te prolongeren. Het is echter wel oppassen geblazen voor de Duitsers, want in de laatste vier edities van het WK vloog de regerend kampioen er maar liefst drie keer al in de groepsfase uit.

Speler om in de gaten te houden: We noemden hem al even. Reus miste de laatste twee eindtoernooien door blessures en is er dus op gebrand tijdens dit WK alle frustraties van zich af te spelen. De 29-jarige aanvaller scoorde in de slotfase van het afgelopen seizoen aan de lopende band voor zijn club Borussia Dortmund, dus de voortekenen liegen er niet om.

20.00 uur, Rostov Arena in Rostov aan de Don: Brazilië-Zwitserland

Brazilië staat in menig WK-pooltje als winnaar ingevuld en dat is niet alleen gebaseerd op de kwaliteit die er in het land momenteel rondloopt, maar ook op het recordaantal van vijf wereldtitels die de Brazilianen al in bezit hebben. De 'Goddelijke Kanaries' mochten zich in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 de beste van de wereld noemen. Zwitserland daarentegen kwam nooit verder dan de kwartfinales (in 1934, 1938 en 1954).

Weetje over de wedstrijd: Brazilië verloor de laatste twee wedstrijden op het WK; vier jaar geleden in eigen land in de halve finales met liefst 7-1 van Duitsland en vervolgens in de troostfinale met 3-0 van Nederland. De Brazilianen gingen nog nooit drie keer achter elkaar onderuit op een mondiaal eindtoernooi en zijn er dus alles aan gelegen om dat ook zo te houden.

Speler om in de gaten te houden: Brazilië heeft de beschikking over vele sterren, maar één iemand springt er toch wel bovenuit. Neymar moet de Brazilianen op dit WK tot grote hoogte laten stijgen. Het was vanwege een zware enkelblessure lange tijd onzeker of de 26-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain wel mee kon doen, maar hij maakte onlangs na maanden afwezigheid zijn rentree en is klaar om te schitteren.

Programma maandag 18 juni

14.00 uur, Nizhny Novgorod: Zweden-Zuid-Korea (groep F)

17.00 uur, Sochi: België-Panama (groep G)

20.00 uur, Volgograd: Engeland-Tunesië (groep G)