Deschamps vindt dat kritiek op Frankrijk niet overdreven moet worden

"We speelden niet snel genoeg en aanvallend brachten we veel minder dan we kunnen. Dit is het WK, dus het moet beter. Ik weet dat we dat kunnen en dat gaan we ook laten zien", zei Deschamps in Kazan.

Frankrijk was weliswaar de dominerende ploeg in de Kazan Arena, maar tot veel kansen leidde dat niet tegen het defensief sterke Australië. De verliezend EK-finalist van 2016 had uiteindelijk aan de technologische hulpmiddelen te danken dat het drie punten overhield aan de wedstrijd.

Op advies van de videoscheidsrechter kreeg Frankrijk na 58 minuten een strafschop die werd benut door Antoine Griezmann en tien minuten voor tijd werd op basis van doellijntechnologie aan treffer toegekend aan Paul Pogba.

Heel goed

Zo kwamen 'Les Bleus' goed weg na een weinig overtuigende wedstrijd tegen het stugge Australië van bondscoach Bert van Marwijk, dat een goede indruk achterliet bij Deschamps.

"Het was een heel lastige wedstrijd voor ons en dat komt ook doordat Australië heel goed speelde. De openingswedstrijd is altijd een lastig duel, dus we zijn blij dat we die hebben gewonnen."

Hoewel Frankrijk tegen Australië nog niet voldeed aan de hoge verwachtingen, vindt Deschamps niet dat alle kritiek op zijn sterrenensemble terecht is. "Er gingen een paar dingen niet goed, maar men moet niet zeggen dat we niet weten wat we doen. Laten we niet overdrijven. We hebben gewonnen en staan er nu goed voor."

Frankrijk gaat na zijn eerste wedstrijd samen met Denemarken aan kop in groep C. De Denen wonnen hun eerste wedstrijd met 1-0 van Peru.